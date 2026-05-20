WWDC 2026 ya tiene fecha oficial: ¿Cuándo será la Conferencia Mundial de Desarrolladores y dónde verla?

Apple ya tiene todo listo para una nueva edición de su Conferencia Mundial de Desarrolladores, más conocida como WWDC.
El evento, que se realizará entre el 8 y el 12 de junio, reunirá a desarrolladores de todo el mundo para conocer las principales novedades de software de la compañía, incluyendo avances en inteligencia artificial, nuevas herramientas para desarrolladores y actualizaciones de sus distintas plataformas.
La WWDC26 comenzará con el tradicional keynote de apertura, instancia en la que Apple mostrará las nuevas funciones y cambios que llegarán a sus sistemas operativos y servicios. Durante toda la semana, además, la empresa ofrecerá más de 100 sesiones en video, laboratorios grupales y actividades para desarrolladores, diseñadores y estudiantes.
La compañía de la manzana mordida también confirmó que más de 1.000 desarrolladores, diseñadores y estudiantes asistirán presencialmente al Apple Park, en la localidad de Cupertino, Estados Unidos, para el inicio de la conferencia.
¿Cuándo es la WWDC26 y dónde ver el evento de Apple?
- La presentación principal de la WWDC26 se realizará el 8 de junio a las 13:00 horas de Chile.
- Podrá verse a través del sitio oficial de Apple, la aplicación Apple TV y el canal oficial de YouTube de Apple.
- Ese mismo día, a las 16:00 horas de Chile, se llevará a cabo el Platforms State of the Union, una presentación enfocada en las nuevas API, herramientas y tecnologías para desarrolladores.
- Apple informó que todas las sesiones y contenidos de la conferencia estarán disponibles posteriormente bajo demanda en la app Apple Developer, el sitio web oficial y YouTube. Además, desarrolladores de distintos países podrán seguir el evento mediante plataformas como LinkedIn, WeChat y bilibili.
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