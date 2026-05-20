OpenAI se prepara para salir a cotizar en la bolsa en septiembre, tras auge de la inteligencia artificial

(EFE) — La tecnológica estadounidense OpenAI, matriz de ChatGPT, aceleró sus planes para salir a bolsa, lo que apunta a hacer en septiembre e incluso podría registrar la documentación requerida el próximo viernes, según avanzó en exclusiva este miércoles The Wall Street Journal (WSJ).

Fuentes familiarizadas con la oferta explicaron al WSJ que OpenAI trabaja con banqueros de Goldman Sachs y Morgan Stanley para presentar una oferta pública inicial en breve, que podría llegar este viernes.

El objetivo es que la compañía esté lista para empezar a cotizar en el mes de septiembre, aunque algunas de las fuentes advirtieron que los planes aún podían cambiar.

El grupo, que impulsó el auge de la inteligencia artificial generativa con el lanzamiento de ChatGPT en 2022, cuenta con más de novecientos millones de usuarios activos semanales y su estrategia pasa ahora por convertir esa base de clientes en usuarios de mayor consumo de capacidad computacional para que su ‘chatbot’ avance hacia una herramienta de elevada productividad.

Los planes de salida a bolsa de la compañía avanzan en un contexto de competencia en el sector de la inteligencia artificial (IA) con otras empresas como Anthropic, que ha crecido más en los últimos meses.

La semana pasada, el fabricante estadounidense de chips para IA Cerebras debutó en la Bolsa de Nueva York y marcó un primer precio de 385 dólares por acción, un 108 % por encima de los 185 dólares fijados para su salida.

OpenAI podría aprovechar el balón de oxígeno recibido esta semana después de que un tribunal federal de California desestimara la demanda presentada por el magnate Elon Musk, cofundador de la compañía, en su contra.

OpenAI fue lanzada en 2015 por Samuel Altman, Greg Brockman, Musk y otros fundadores, que buscaban avances en la IA.

Musk aportó cerca de 45 millones de dólares, pero en 2017 su relación con Altman, que ha sido el rostro de la tecnológica, se deterioró. Un año después, el dueño de Tesla se retiró de la junta directiva y dejó de hacer aportaciones.

Ahora, Musk se prepara también para salir a bolsa con su compañía SpaceX. Algunos medios señalan que podría empezar a cotizar el próximo 12 de junio.