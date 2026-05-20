SpaceX presenta solicitud para cotizar en NASDAQ y apunta a la mayor OPI de la historia con valoración de US$ 2 billones

SpaceX presentó públicamente este miércoles su solicitud para una oferta pública inicial (OPI), acercando a la empresa de cohetes, satélites e inteligencia artificial de Elon Musk un paso más a concretar el mayor debut bursátil en la historia financiera mundial.

La compañía, conocida formalmente como Space Exploration Technologies Corp., eligió el NASDAQ para debutar bajo el símbolo SPCX, según una presentación realizada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos.

SpaceX había presentado previamente de forma confidencial su solicitud para cotizar en bolsa, según informó Bloomberg.

La mayor empresa privada del mundo apunta a recaudar hasta US$ 75.000 millones en su cotización con una valoración superior a los US$ 2 billones. Eso superaría el récord de una OPI de US$ 29.400 millones establecido por Saudi Aramco en 2019.

Dominio espacial y el peso de Starlink

SpaceX domina la industria del transporte espacial y es un proveedor clave de lanzamientos de cohetes tanto para la NASA como para el Pentágono.

La compañía también obtiene miles de millones de dólares en ingresos de su negocio de internet satelital Starlink, que se ha convertido en su principal motor de crecimiento y en el activo más valorado por los inversionistas del mercado privado.

La adquisición de xAI disparó su valoración

Desde hace tiempo, SpaceX ha sido una de las favoritas de los inversionistas del mercado privado, y su valoración privada ha crecido rápidamente, alcanzando US$ 1,25 billones tras adquirir este año la startup de inteligencia artificial xAI, de Musk.

La adquisición incluyó a X, la red social que Musk compró en 2022 mediante un acuerdo de US$ 44.000 millones, incluidos US$ 33.500 millones en capital.

Una valoración que rivaliza con las gigantes del S&P 500

Con una valoración de US$ 2 billones, el valor de mercado de SpaceX sería mayor que el de todas salvo unas pocas compañías del índice S&P 500, y superior al de Tesla Inc. (TSLA), otra empresa dirigida por Musk.

Su fortuna, estimada en US$ 680.000 millones según el Bloomberg Billionaires Index, podría dispararse si la OPI resulta exitosa, consolidándolo aún más como la persona más rica del planeta.

Un debut que podría redefinir Wall Street

De concretarse la operación en los términos proyectados, Musk se convertiría en la primera persona en dirigir simultáneamente dos compañías cotizadas en bolsa con valoración superior al billón de dólares, marcando un hito sin precedentes en la historia empresarial moderna.

Para Wall Street, la OPI de SpaceX representa el evento bursátil más anticipado en años, con la capacidad de redefinir los flujos de capital en el ecosistema tecnológico y espacial global.