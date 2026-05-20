Revisa la lista completa: ¿Cómo votaron los diputados al aprobar en general el proyecto de reconstrucción?

Este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, en general y en particular, el proyecto de reconstrucción nacional impulsado por el gobierno.

Fue aprobado por 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención, por lo que durante la jornada se siguió con su votación en particular hasta que se logró su total despacho. La iniciativa ahora avanzará a su segundo trámite constitucional en el Senado.

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, sostuvo que con esta iniciativa que avanza hacia el Senado, el Gobierno está demostrando que es capaz de escuchar, de recibir propuestas, de generar mayorías, y esas mayorías hoy nos han permitido (…) continuar este proyecto en el Senado”.

“Sé que ha existido oposición dura a esta iniciativa, pero nunca es tarde para recapacitar, nunca es tarde para colocarse a disposición del país, nunca es tarde para sumarse a la construcción de un mejor país para todas y todos los chilenos”, agregó el secretario de Estado tras la votación del polémico proyecto.

Ley de Reconstrucción: ¿Cómo votó cada parlamentario sobre la idea de legislar?

Los diputados que votaron a favor

  1. Joanna Pérez (DEM)
  2. Jorge Guzmán (EVO)
  3. Tomás Kast (EVO)
  4. René Alinco (Independiente-FRVS)
  5. Lilian Betancurt (PDG)
  6. Patricio Briones (PDG)
  7. Cristián Contreras (PDG)
  8. Flor Contreras (PDG)
  9. Pamela Jiles (PDG)
  10. Alex Nahuelquín (PDG)
  11. Javier Olivares (PDG)
  12. Paula Olmos (PDG)
  13. Fabián Ossandón (PDG)
  14. Zandra Parisi (PDG)
  15. Tamara Ramírez (PDG)
  16. Eileen Urqueta (PDG)
  17. Guillermo Valdés (PDG)
  18. Juan Marcelo Valenzuela (PDG)
  19. Erich Grohs (PNL)
  20. Álvaro Jofré (PNL)
  21. Pier Karlezi (PNL)
  22. Hans Marowski (PNL)
  23. Paulina Muñoz (PNL)
  24. Gloria Naveillán (PNL)
  25. Cristóbal Urruticoechea (PNL)
  26. Germán Verdugo (PNL)
  27. Sara Concha (PSC)
  28. Francesca Muñoz (PSC)
  29. Cristian Araya (REP)
  30. Carlo Arqueros (REP)
  31. Chiara Barchiesi (REP)
  32. Enrique Bassaletti (Independiente-REP)
  33. Valentina Becerra (REP)
  34. Daniel Bustos (REP)
  35. Álvaro Carter (REP)
  36. Paz Charpentier (REP)
  37. Sebastián Cristoffanini (REP)
  38. Catalina del Real (REP)
  39. Juan Irarrázaval (REP)
  40. Stephanie Jéldrez (REP)
  41. José Antonio Kast A. (REP)
  42. Leandro Kunstmann (REP)
  43. Benjamín Lorca (REP)
  44. Cristián Menchaca (Independiente-REP)
  45. José Carlos Meza (REP)
  46. Benjamín Moreno (REP)
  47. Cristian Neira (REP)
  48. Claudia Reyes (REP)
  49. Alejandro Riquelme (REP)
  50. Javiera Rodríguez (REP)
  51. Agustín Romero (REP)
  52. Felipe Ross (REP)
  53. Luis Fernando Sánchez (REP)
  54. Macarena Santelices (REP)
  55. Stephan Schubert (REP)
  56. Fernando Ugarte (REP)
  57. Ignacio Urcullú (REP)
  58. Diego Vergara (REP)
  59. Sebastián Zamora (Independiente-REP)
  60. Juan Carlos Beltrán (RN)
  61. Andrés Celis (RN)
  62. Carlos Chandía (RN)
  63. Eduardo Durán (RN)
  64. René Manuel García (RN)
  65. Mauro González (RN)
  66. Claudia Mora (RN)
  67. Francisco Orrego (RN)
  68. Ximena Ossandón (RN)
  69. Luis Pardo (RN)
  70. Rodrigo Ramírez (Independiente-RN)
  71. Diego Schalper (RN)
  72. Daniel Valenzuela (Independiente-RN)
  73. Jorge Alessandri (UDI)
  74. Sergio Bobadilla (UDI)
  75. Jaime Coloma (UDI)
  76. Eduardo Cretton (UDI)
  77. Constanza Hube (UDI)
  78. Daniel Lilayu (UDI)
  79. Cristóbal Martínez (UDI)
  80. Ximena Naranjo (Independiente-UDI)
  81. Ricardo Neumann (UDI)
  82. Mario Olavarría (UDI)
  83. Marlene Pérez (Independiente-UDI)
  84. Guillermo Ramírez (UDI)
  85. Natalia Romero (Independiente-UDI)
  86. Omar Sabat (Independiente-UDI)
  87. Marco Antonio Sulantay (UDI)
  88. Hotuiti Teao (Independiente-UDI)
  89. Alejandra Valdebenito (UDI)
  90. Flor Weisse (UDI)

Los diputados que votaron en contra

  1. Ana María Gazmuri (AH)
  2. Héctor Barría (DC)
  3. Felipe Camaño (Independiente-DC)
  4. Priscilla Castillo (DC)
  5. Jorge Díaz (DC)
  6. Cristian Mella (DC)
  7. Javier Muñoz (DC)
  8. Álvaro Ortiz (DC)
  9. Patricio Pinilla (DC)
  10. Ignacio Achurra (FA)
  11. Jaime Bassa (FA)
  12. Jorge Brito (FA)
  13. Félix Bugueño (FA)
  14. Valentina Cáceres (Independiente-FA)
  15. Roberto Celedón (Independiente-FA)
  16. Matías Fernández (FA)
  17. Lorena Fries (FA)
  18. Javiera Morales (FA)
  19. Emilia Schneider (FA)
  20. Constanza Schönhaut (FA)
  21. Carolina Tello (FA)
  22. Tatiana Urrutia (FA)
  23. Gonzalo Winter (FA)
  24. Gael Yeomans (FA)
  25. Carlos Bianchi (IND)
  26. Marcos Barraza (PC)
  27. Boris Barrera (PC)
  28. Luis Cuello (PC)
  29. Gustavo Gatica (Independiente-PC)
  30. Sofía González (PC)
  31. Irací Hassler (PC)
  32. Lorena Pizarro (PC)
  33. Bernardo Salinas (Independiente-PC)
  34. Marisela Santibáñez (Independiente-PC)
  35. Daniela Serrano (PC)
  36. Alejandro Bernales (PL)
  37. Luis Malla (PL)
  38. Sebastián Videla (Independiente-PL)
  39. Jaime Araya (Independiente-PPD)
  40. Carlos Carvajal (Independiente-PPD)
  41. Carlos Cuadrado (PPD)
  42. José Montalva (Independiente-PPD)
  43. Andrea Parra (PPD)
  44. Raúl Soto (PPD)
  45. Cristián Tapia (Independiente-PPD)
  46. Héctor Ulloa (Independiente-PPD)
  47. Fernando Zamorano (PPD)
  48. Marcela Hernando (PR)
  49. Consuelo Veloso (Independiente-PR)
  50. Francisco Crisóstomo (PS)
  51. Carolina Cucumides (Independiente-PS)
  52. Marcos Ilabaca (PS)
  53. Raúl Leiva (PS)
  54. Andrea Macías (PS)
  55. Daniel Manouchehri (PS)
  56. Emilia Nuyado (PS)
  57. Antonio Rivas (PS)
  58. César Valenzuela (PS)
  59. Nelson Venegas (PS)

Los diputados que se abstuvieron

  1. Jaime Mulet (FRVS)

Los diputados que no asistieron a votar

  1. Roberto Arroyo (PSC)
  2. Francisca Bello (FA)
  3. Nathalie Castillo (PC)
  4. Coca Ñanco (FA)
  5. Juan Santana (PS)

