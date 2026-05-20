Revisa la lista completa: ¿Cómo votaron los diputados al aprobar en general el proyecto de reconstrucción?

Este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, en general y en particular, el proyecto de reconstrucción nacional impulsado por el gobierno.
Fue aprobado por 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención, por lo que durante la jornada se siguió con su votación en particular hasta que se logró su total despacho. La iniciativa ahora avanzará a su segundo trámite constitucional en el Senado.
El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, sostuvo que con esta iniciativa que avanza hacia el Senado, el Gobierno está demostrando que es capaz de escuchar, de recibir propuestas, de generar mayorías, y esas mayorías hoy nos han permitido (…) continuar este proyecto en el Senado”.
“Sé que ha existido oposición dura a esta iniciativa, pero nunca es tarde para recapacitar, nunca es tarde para colocarse a disposición del país, nunca es tarde para sumarse a la construcción de un mejor país para todas y todos los chilenos”, agregó el secretario de Estado tras la votación del polémico proyecto.
Ley de Reconstrucción: ¿Cómo votó cada parlamentario sobre la idea de legislar?
Los diputados que votaron a favor
- Joanna Pérez (DEM)
- Jorge Guzmán (EVO)
- Tomás Kast (EVO)
- René Alinco (Independiente-FRVS)
- Lilian Betancurt (PDG)
- Patricio Briones (PDG)
- Cristián Contreras (PDG)
- Flor Contreras (PDG)
- Pamela Jiles (PDG)
- Alex Nahuelquín (PDG)
- Javier Olivares (PDG)
- Paula Olmos (PDG)
- Fabián Ossandón (PDG)
- Zandra Parisi (PDG)
- Tamara Ramírez (PDG)
- Eileen Urqueta (PDG)
- Guillermo Valdés (PDG)
- Juan Marcelo Valenzuela (PDG)
- Erich Grohs (PNL)
- Álvaro Jofré (PNL)
- Pier Karlezi (PNL)
- Hans Marowski (PNL)
- Paulina Muñoz (PNL)
- Gloria Naveillán (PNL)
- Cristóbal Urruticoechea (PNL)
- Germán Verdugo (PNL)
- Sara Concha (PSC)
- Francesca Muñoz (PSC)
- Cristian Araya (REP)
- Carlo Arqueros (REP)
- Chiara Barchiesi (REP)
- Enrique Bassaletti (Independiente-REP)
- Valentina Becerra (REP)
- Daniel Bustos (REP)
- Álvaro Carter (REP)
- Paz Charpentier (REP)
- Sebastián Cristoffanini (REP)
- Catalina del Real (REP)
- Juan Irarrázaval (REP)
- Stephanie Jéldrez (REP)
- José Antonio Kast A. (REP)
- Leandro Kunstmann (REP)
- Benjamín Lorca (REP)
- Cristián Menchaca (Independiente-REP)
- José Carlos Meza (REP)
- Benjamín Moreno (REP)
- Cristian Neira (REP)
- Claudia Reyes (REP)
- Alejandro Riquelme (REP)
- Javiera Rodríguez (REP)
- Agustín Romero (REP)
- Felipe Ross (REP)
- Luis Fernando Sánchez (REP)
- Macarena Santelices (REP)
- Stephan Schubert (REP)
- Fernando Ugarte (REP)
- Ignacio Urcullú (REP)
- Diego Vergara (REP)
- Sebastián Zamora (Independiente-REP)
- Juan Carlos Beltrán (RN)
- Andrés Celis (RN)
- Carlos Chandía (RN)
- Eduardo Durán (RN)
- René Manuel García (RN)
- Mauro González (RN)
- Claudia Mora (RN)
- Francisco Orrego (RN)
- Ximena Ossandón (RN)
- Luis Pardo (RN)
- Rodrigo Ramírez (Independiente-RN)
- Diego Schalper (RN)
- Daniel Valenzuela (Independiente-RN)
- Jorge Alessandri (UDI)
- Sergio Bobadilla (UDI)
- Jaime Coloma (UDI)
- Eduardo Cretton (UDI)
- Constanza Hube (UDI)
- Daniel Lilayu (UDI)
- Cristóbal Martínez (UDI)
- Ximena Naranjo (Independiente-UDI)
- Ricardo Neumann (UDI)
- Mario Olavarría (UDI)
- Marlene Pérez (Independiente-UDI)
- Guillermo Ramírez (UDI)
- Natalia Romero (Independiente-UDI)
- Omar Sabat (Independiente-UDI)
- Marco Antonio Sulantay (UDI)
- Hotuiti Teao (Independiente-UDI)
- Alejandra Valdebenito (UDI)
- Flor Weisse (UDI)
Los diputados que votaron en contra
- Ana María Gazmuri (AH)
- Héctor Barría (DC)
- Felipe Camaño (Independiente-DC)
- Priscilla Castillo (DC)
- Jorge Díaz (DC)
- Cristian Mella (DC)
- Javier Muñoz (DC)
- Álvaro Ortiz (DC)
- Patricio Pinilla (DC)
- Ignacio Achurra (FA)
- Jaime Bassa (FA)
- Jorge Brito (FA)
- Félix Bugueño (FA)
- Valentina Cáceres (Independiente-FA)
- Roberto Celedón (Independiente-FA)
- Matías Fernández (FA)
- Lorena Fries (FA)
- Javiera Morales (FA)
- Emilia Schneider (FA)
- Constanza Schönhaut (FA)
- Carolina Tello (FA)
- Tatiana Urrutia (FA)
- Gonzalo Winter (FA)
- Gael Yeomans (FA)
- Carlos Bianchi (IND)
- Marcos Barraza (PC)
- Boris Barrera (PC)
- Luis Cuello (PC)
- Gustavo Gatica (Independiente-PC)
- Sofía González (PC)
- Irací Hassler (PC)
- Lorena Pizarro (PC)
- Bernardo Salinas (Independiente-PC)
- Marisela Santibáñez (Independiente-PC)
- Daniela Serrano (PC)
- Alejandro Bernales (PL)
- Luis Malla (PL)
- Sebastián Videla (Independiente-PL)
- Jaime Araya (Independiente-PPD)
- Carlos Carvajal (Independiente-PPD)
- Carlos Cuadrado (PPD)
- José Montalva (Independiente-PPD)
- Andrea Parra (PPD)
- Raúl Soto (PPD)
- Cristián Tapia (Independiente-PPD)
- Héctor Ulloa (Independiente-PPD)
- Fernando Zamorano (PPD)
- Marcela Hernando (PR)
- Consuelo Veloso (Independiente-PR)
- Francisco Crisóstomo (PS)
- Carolina Cucumides (Independiente-PS)
- Marcos Ilabaca (PS)
- Raúl Leiva (PS)
- Andrea Macías (PS)
- Daniel Manouchehri (PS)
- Emilia Nuyado (PS)
- Antonio Rivas (PS)
- César Valenzuela (PS)
- Nelson Venegas (PS)
Los diputados que se abstuvieron
- Jaime Mulet (FRVS)
Los diputados que no asistieron a votar
- Roberto Arroyo (PSC)
- Francisca Bello (FA)
- Nathalie Castillo (PC)
- Coca Ñanco (FA)
- Juan Santana (PS)
