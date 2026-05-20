Aduanas detecta dos pieles de pumas escondidas al interior de un auto en paso fronterizo: Es especie protegida en Chile

Funcionarios de Aduanas detectaron dos pieles de puma, animal protegido en Chile, escondidas en el interior de una bolsa de una viajera argentina.

La ciudadana trasandina intentaba ingresar las pieles del felino a través del paso fronterizo Monte Aymond en la Región de Magallanes.

Fue durante una inspección de rutina que funcionarios de la Dirección Regional de Aduana de Punta Arenas se percataron de que la conductora de una camioneta transportaba estos artículos.

Anteriormente, al ser consultada sobre si traía algo que declarar entre su equipaje, la mujer argumentó que no, dejándolo claro tanto verbalmente como en la Declaración Jurada Aduana-SAG.

Sin embargo, al revisar sus pertenencias, los fiscalizadores encontraron al interior de una bolsa plástica dos pieles curtidas de animal, las que correspondían a pumas, según explicó la mujer.

El Director Regional de la Aduana de Punta Arenas, Reinhold Andronoff, sostuvo que “si bien en algunas zonas de Argentina se permite la caza deportiva o control sobre estos animales, en Chile nuestra normativa es tajante y el puma es una especie protegida, por el convenio al que está suscrito nuestro país, que es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y nosotros, como Aduanas, dentro de nuestros múltiples roles, somos uno de los servicios llamados a proteger este tipo de animales”.