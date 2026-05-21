Cupón de Gas Licuado: Revisa la fecha límite para activar el beneficio de $27 mil

El Cupón de Gas Licuado, beneficio de $27.000 destinado exclusivamente a la compra de cilindros de gas, debe ser activado por los hogares seleccionados antes de que venza el plazo definido por las autoridades.

La ayuda estatal busca apoyar a las familias durante los meses de mayor gasto por calefacción. Sin embargo, para recibir el beneficio no basta con cumplir los requisitos: también es necesario realizar una solicitud de habilitación en línea.

De acuerdo con el portal oficial del beneficio, el plazo para activar el cupón se extenderá hasta el 30 de junio de 2026. Si el trámite no se realiza dentro de ese período, el derecho a recibir el aporte se pierde.

Cupón de Gas Licuado 2026: ¿Cuándo se libera el beneficio?

La fecha en que se active el beneficio determinará cuándo estarán disponibles los fondos para su uso.

Activación entre el 18 y el 29 de mayo: uso disponible desde el 17 de junio.

uso disponible desde el 17 de junio. Activación entre el 30 de mayo y el 12 de junio: uso disponible desde el 2 de julio.

uso disponible desde el 2 de julio. Activación entre el 13 y el 30 de junio: uso disponible desde el 21 de julio.

¿Quiénes pueden activar el Cupón de Gas Licuado?

El Cupón de Gas Licuado no requiere postulación, ya que el Estado realizó una selección automática de los hogares beneficiarios.

Para acceder, el hogar debía cumplir con tres condiciones al 16 de abril de 2026:

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares

Pertenecer al 80% más vulnerable de la población, según la calificación socioeconómica.

de la población, según la calificación socioeconómica. Tener 18 años o más y figurar como jefe o jefa de hogar. Esta condición aplica para quien active el beneficio.

¿Cómo activar el Cupón de Gas Licuado con ClaveÚnica?

La activación debe realizarla el jefe o jefa de hogar en el sitio oficial cupondegas.gob.cl, mediante ClaveÚnica.

Una vez dentro de la plataforma, el sistema validará automáticamente los antecedentes del hogar. Luego, la persona deberá completar o actualizar su información de contacto y enviar la solicitud.

Tras realizar el trámite, se enviará un comprobante de solicitud exitosa al correo electrónico registrado.

¿Cómo usar el Cupón de Gas Licuado?

Una vez habilitado, el cupón podrá utilizarse hasta el 30 de septiembre de 2026 en distribuidoras autorizadas.

El beneficio puede usarse de forma digital a través de la App BancoEstado o la App RUT Pay. Para ello, se debe ingresar a la sección “Aportes del Estado”, seleccionar “Canjear Cupón” y digitar el RUT del distribuidor junto con el valor exacto de la recarga al momento de la entrega.

También existe una modalidad presencial. En ese caso, la persona beneficiaria debe acudir con su cédula de identidad a una sucursal de CajaVecina, donde recibirá un voucher con tres días de vigencia para presentarlo al repartidor o en el local correspondiente.

El monto no necesariamente debe utilizarse en una sola compra. Si el valor del cilindro es menor a los $27.000, el saldo restante quedará disponible para una recarga futura.

Quienes fueron seleccionados deben activar el beneficio antes del 30 de junio de 2026. El cupón podrá usarse hasta el 30 de septiembre de 2026 en distribuidoras autorizadas.