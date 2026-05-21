Radio del Reino Unido anuncia por error la muerte del rey Carlos III: Tuvieron que pedir disculpas

(CNN) – Una emisora de radio del Reino Unido emitió disculpas públicas al rey Carlos III y a sus oyentes tras anunciar por error su fallecimiento. Según el director de Radio Caroline, Peter Moore, un fallo informático en el estudio principal activó accidentalmente el “procedimiento de Muerte de un Monarca”, un protocolo que todas las emisoras británicas mantienen preparado para cuando sea necesario.

Tras el anuncio erróneo, la emisora entró en silencio, lo que alertó al equipo para restaurar la programación y emitir una disculpa al aire. “Nos disculpamos con Su Majestad el Rey y con nuestros oyentes por cualquier angustia causada”, señaló Moore en un comunicado difundido en redes sociales el miércoles.

Radio Caroline, fundada en 1964, transmite en múltiples países, incluyendo Bélgica y los Países Bajos, y está disponible en línea a nivel mundial.

El rey Carlos, activo en agenda oficial

Al momento del anuncio, el monarca de 77 años y la reina Camila se encontraban en Belfast, Irlanda del Norte. Según el Palacio de Buckingham, la pareja real asistió a una celebración cultural en Thompson Dock, visitó los destiladores Titanic y se reunió con el primer ministro y viceprimer ministro de Irlanda del Norte en el Castillo de Hillsborough.

El rey Carlos, quien recibió un diagnóstico de cáncer en febrero de 2024, informó en diciembre que su tratamiento se reduciría este año por su buena respuesta médica. En el último mes visitó Nueva York y Washington, donde se dirigió al Congreso para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.