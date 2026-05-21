Cancillería confirma contacto con los cuatro chilenos detenidos por Israel en la flotilla Sumud

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó este jueves que el Consulado de Chile en Tel Aviv tomó contacto con los cuatro ciudadanos chilenos capturados por Israel en aguas internacionales mientras integraban la flotilla Sumud Gaza, una embarcación que buscaba llegar a Gaza con ayuda humanitaria.

Los ciudadanos identificados son Claudio Caiozzi, Carolina Eltit, Víctor Chanfreau e Ignacio Ladrón de Guevara. Según el comunicado de Cancillería, los cuatro fueron deportados en vuelos con destino a Estambul, junto al resto de las personas detenidas en el operativo israelí.

Según reportó Emol, Cancillería no entregó detalles sobre el estado de salud de los ciudadanos, pero indicó que mantiene “contacto permanente con sus familiares para informar sobre su situación”.

Asistencia consular a la llegada

El ministerio señaló que a su arribo a Estambul, los cuatro chilenos serán recibidos por la cónsul de Chile en Ankara, quien les brindará la asistencia necesaria.

La flotilla Sumud formaba parte de una iniciativa internacional que buscaba romper el bloqueo sobre Gaza y entregar ayuda humanitaria al territorio palestino, en medio de los continuos ataques israelíes que han afectado también a la población civil.