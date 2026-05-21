Netflix confirma que ‘Emily in Paris’ terminará con su sexta temporada, en producción en Grecia

Netflix confirmó este jueves el fin de ‘Emily in Paris’: la sexta temporada, actualmente en producción, será la última de la serie protagonizada por Lily Collins. “La sexta temporada les traerá todo lo que les encanta de la serie y será el capítulo final de la aventura de toda una vida de Emily“, declaró Collins en un video difundido en las redes sociales de la plataforma.

Los detalles de la trama permanecen en secreto, pero las nuevas locaciones —Grecia y Mónaco— apuntan a que la historia seguirá a Emily Cooper en un viaje a las islas griegas, tras recibir una invitación del chef Gabriel, interpretado por Lucas Bravo.

Un elenco casi completo para el cierre

La temporada final reunirá a la mayor parte del reparto habitual: Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery y Lucien Laviscount, entre otros. La quinta temporada fue la primera en alejarse de Francia, con rodaje en Roma y Venecia. Antes, la serie también filmó en Saint Tropez y Megève.

Estrenada en 2020, ‘Emily in Paris’ sigue a Emily Cooper, una ejecutiva de marketing de Chicago que se traslada a París para aportar una perspectiva estadounidense a una firma de lujo francesa. Desde su lanzamiento, la serie se convirtió en una de las producciones más populares del catálogo de Netflix.