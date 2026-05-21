Collahuasi defiende megaproyecto tras anulación ambiental: “Se ajustó a la normativa vigente”

Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi defendió la evaluación ambiental de su megaproyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva”, luego de que el Segundo Tribunal Ambiental anulara parcialmente su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

La iniciativa, también conocida como C20+, considera una inversión cercana a los US$3.200 millones y busca extender la vida útil de la compañía por 20 años. Uno de sus componentes centrales es una planta desaladora, cuya construcción se encontraba en fase final.

A través de una declaración, la empresa sostuvo que el alcance de la anulación quedó acotado a materias vinculadas a la planta desaladora y al medio humano, con foco en las comunidades reclamantes.

¿Qué dijo Collahuasi tras la decisión del tribunal?

La minera afirmó que fue notificada del resultado de la aclaración presentada ante el Segundo Tribunal Ambiental, respecto de la sentencia del 14 de mayo.

Según la compañía, esa aclaración estableció que la anulación de la RCA “se encuentra acotada a materias vinculadas a la planta desaladora y al medio humano, con foco en ambas comunidades reclamantes”, mientras se mantiene la vigencia y ejecución del resto de los aspectos contemplados en la autorización ambiental.

Collahuasi también informó que, desde que fue notificada la sentencia, la construcción y pruebas de la planta desaladora se encuentran detenidas.

“Actualmente, sólo se realizan acciones mínimas de mantención y seguridad”, indicó la empresa.

La solicitud al SEA

La compañía manifestó su disposición a colaborar con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para avanzar en el cumplimiento de lo resuelto por el tribunal.

En esa línea, pidió que el nuevo análisis avance “con la mayor celeridad posible”, con el objetivo de obtener nuevamente la autorización íntegra del proyecto y continuar hacia una operación abastecida con agua desalada.

“Collahuasi reafirma que la evaluación ambiental del proyecto C20+ se ajustó a la normativa vigente y a la institucionalidad ambiental”, sostuvo la empresa.

La minera agregó que mantiene un vínculo activo con agrupaciones costeras del sur de Iquique, en línea con su compromiso con el desarrollo de la Región de Tarapacá.

El pronunciamiento de Collahuasi ocurre luego de que el Tribunal Ambiental ordenara revisar aspectos específicos del permiso ambiental, en una decisión que mantiene paralizadas las obras y pruebas asociadas a la planta desaladora del proyecto.