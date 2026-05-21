Spotify y Universal Music sellan acuerdo para crear versiones de canciones con inteligencia artificial

Spotify anunció un acuerdo con Universal Music Group (UMG) que permitirá a sus usuarios premium crear versiones y remezclas de canciones mediante inteligencia artificial.

La alianza marca un nuevo paso en la relación entre la industria musical y las herramientas generativas, al tratarse de una función desarrollada bajo un acuerdo formal con una de las principales discográficas del mundo.

Aunque las compañías no revelaron los términos financieros ni qué artistas estarán disponibles inicialmente, Universal Music cuenta con un amplio catálogo que incluye nombres como Taylor Swift, Ariana Grande, Drake y Billie Eilish.

¿Cómo funcionará la nueva herramienta de Spotify?

La nueva función permitirá a suscriptores premium generar versiones y remezclas de canciones a partir del catálogo autorizado por Universal Music Group.

Según las empresas, el modelo busca abrir una fuente adicional de ingresos para artistas y compositores, sumándose al sistema de regalías y derechos de autor que actualmente reciben a través de la plataforma.

“Lo que estamos construyendo se basa en el consentimiento, el reconocimiento y la compensación para los artistas y compositores que participan”, afirmó el codirector ejecutivo de Spotify, Alex Norström.

La reacción del mercado fue positiva tras el anuncio: las acciones de Spotify subían cerca de 16%, en medio de las expectativas sobre el potencial de la inteligencia artificial dentro del negocio musical.

La disputa por la música creada con IA

El acuerdo posiciona a Spotify en competencia más directa con startups como Udio y Suno, plataformas que ya permiten crear música mediante inteligencia artificial.

Sin embargo, el avance de estas herramientas ha generado tensiones por derechos de autor. Durante el último año, Udio alcanzó acuerdos con Universal Music y Warner Music Group para resolver disputas relacionadas con el uso de catálogos musicales, mientras que Suno también cerró un acuerdo con Warner.

Aun así, ambas startups enfrentan demandas colectivas impulsadas por más de 1.800 artistas independientes, quienes acusan a las compañías de haber afectado a miembros vulnerables de la comunidad musical.

El movimiento de Spotify refleja una estrategia distinta: incorporar herramientas generativas dentro de un marco de licenciamiento con grandes sellos, en un momento en que la industria busca proteger y monetizar sus catálogos frente al rápido crecimiento de la música creada con IA.

En los últimos años, Spotify ya había sumado funciones basadas en inteligencia artificial para mejorar el descubrimiento musical y la personalización, entre ellas su asistente AI DJ y la creación de listas de reproducción mediante instrucciones en lenguaje natural.