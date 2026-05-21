¿Mara Sedini se fue a cantar Spice Girls tras salir del gabinete de Kast? Falso

Durante las últimas horas se viralizó en redes sociales un video donde la ahora exvocera Mara Sedini aparecía cantando al ritmo de las Spice Girls, lo que generó una serie de comentarios.

Cuentas como Visión País Chile en X difundieron el video, asegurando que correspondía a este año y a solo horas de que Sedini dejara el gabinete, hecho ocurrido el pasado martes.

Mara Sedini fracasó como ministra y volvió a su faceta de cantante; ahí con seguridad tendrá éxito… 🤔 pic.twitter.com/Qllk5xHhcz — Vision País Chile 📡 (@visionpaischile) May 21, 2026

Pero dicha información es falsa, ya que el video no es de este año. Una rápida y simple revisión del mismo da cuenta que no corresponde a 2026, sino que a 2024.

Primero, en el registro se puede apreciar de fondo que sale el lema “Reaching the Sky”, además de la sigla WFHSS, correspondiente a la 25ª edición del World Sterilization Congress (WFHSS) realizada entre el 20 y 23 de noviembre de 2024 en Santiago.

Con ese dato ya aclarado, CNN Chile revisó la cuenta de Instagram oficial de la banda, llamada “Play Banda”, encontrando el mismo video, pero sin la música de Spice Girls, fechado el 23 de noviembre de 2024.

Pero la revisión permite confirmar que la exvocera usaba la misma ropa y también se pudo confirmar visualmente que el escenario y los logos del evento eran los mismos.