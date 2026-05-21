Festival Poesía y Música anuncia nueva edición gratuita y abre convocatoria para artistas

El Festival Poesía y Música anunció su séptima edición, denominada PM#7, que se realizará entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre de 2026 con programación gratuita en Santiago.

El evento tendrá como sedes el Teatro Aula Magna Usach, en Estación Central, y el Centro Cultural de España (CCE Santiago), en Providencia.

En paralelo, el festival abrió una convocatoria para artistas, colectivos y creadores nacionales e internacionales que desarrollen propuestas vinculadas a la poesía musicalizada, poesía sonora, performance vocal, artes escénicas y trabajos audiovisuales cruzados por la palabra y la voz.

¿Cómo postular al Festival Poesía y Música?

Las postulaciones estarán abiertas hasta el domingo 21 de junio de 2026 a las 24:00 horas. Las bases ya están disponibles en el sitio oficial www.festivalpoesiaymusica.cl.

La selección estará a cargo de un comité curatorial presidido por el artista e investigador Federico Eisner Sagüés, fundador del festival junto al productor, músico y escritor Gonzalo Henríquez.

Los resultados serán informados por correo electrónico y la programación final será publicada en el sitio web del festival.

Invitados internacionales y programación

La nueva edición contará con la participación de la Orquesta Usach y artistas internacionales como la pianista y cantante argentino-mexicana Liliana Felipe y el poeta brasileño Ricardo Aleixo.

También estarán presentes el poeta sonoro uruguayo Juan Angel Italiano, la cantautora Colomba Biasco, la artista sonora italiana Lucia D’errico, el poeta sonoro alemán Dirk Hülstrunk, la performer vocal mexicana Sarmen Almond y la poeta y performer brasileña Arra Hué.

Desde la escena nacional, el festival será inaugurado por la Orquesta Usach, que interpretará La Bandera de Chile, obra encargada a la compositora Karla Schüller en base al poema de Elvira Hernández, Premio Nacional de Literatura 2024.

La obra contará con la soprano Carolina Matus y el tenor José Quilapi, bajo la dirección de Virginia Vergara.

El programa inaugural también incluirá [Desolación]: Fantasía concertante para 2 percusionistas, orquesta de cuerdas y declamación, compuesta por Gipson Reyes y Marcelo Stuardo a partir de poesía de Gabriela Mistral.

Otros artistas nacionales invitados serán Marcela Parra, Leonel Lienlaf, Danilo Dawson y el dúo conformado por Amanda Irarrázabal y Gonzalo Henríquez. La programación se completará con los seleccionados de las convocatorias escénica y audiovisual.

Exposición y jornadas de programadores

PM#7 incluirá además dos actividades inéditas. Desde agosto se podrá visitar una exposición dedicada al festival y a sus artistas en la Sala de Exposiciones del CCE Santiago, espacio que ha sido una de sus sedes históricas.

La muestra contará con curatoría de Fernando Pérez y Soledad García.

El festival también desarrollará las Primeras Jornadas de Programadores de Poesía, instancia que busca intercambiar experiencias con otros festivales y ferias nacionales e internacionales, además de abrir nuevos espacios para los artistas participantes.

Creado en 2014, el Festival Poesía y Música suma seis versiones y distintas ediciones off en otros países. Su propuesta se centra en la intersección entre poesía, música y artes performáticas, con formatos que incluyen recitales, conciertos, performances, obras audiovisuales y gráficas.

La séptima edición es financiada por la línea de Apoyo a Ferias y Festivales del Fondo del Libro del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el CCE España y el Departamento de Extensión Usach.