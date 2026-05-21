Take-Two despeja dudas sobre GTA VI: Ratifica su fecha de lanzamiento y proyecta año récord por su estreno

Take-Two Interactive volvió a poner a Grand Theft Auto VI en el centro de sus expectativas financieras. La compañía matriz de Rockstar Games ratificó que el esperado videojuego será lanzado el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, de acuerdo con su informe de resultados del cuarto trimestre y del año fiscal 2026.

En el documento, la firma incluyó a GTA VI dentro de su calendario de próximos estrenos y lo situó como el principal hito comercial de su año fiscal 2027, período en el que espera alcanzar cifras históricas.

Strauss Zelnick, presidente y CEO de Take-Two, afirmó que el desempeño fiscal 2026 de la empresa fue “excepcional” y superó las expectativas iniciales en todas sus divisiones. Además, sostuvo que el año fiscal 2027 marcará “nuevos niveles récord de desempeño operativo”, impulsados por el lanzamiento de Grand Theft Auto VI y por la ejecución del resto de su portafolio.

La compañía proyecta para el año fiscal que termina el 31 de marzo de 2027 net bookings de entre US$8.000 millones y US$8.200 millones, una cifra superior a los US$6.720 millones registrados en el ejercicio fiscal 2026.

El informe también muestra que la franquicia Grand Theft Auto sigue siendo uno de los pilares comerciales de Take-Two antes del estreno de su nueva entrega. Grand Theft Auto Online y Grand Theft Auto V figuran entre los principales contribuyentes a las reservas netas y a los ingresos de la compañía durante el cuarto trimestre fiscal.