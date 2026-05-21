Tras acto del 21 de Mayo: Kast llama a la clase política a “recuperar ese amor por Chile en todas las instancias”

El Presidente, José Antonio Kast encabezó el acto anual por el 21 de Mayo. En esa instancia, el Jefe de Estado hizo un llamado a la clase política a “recuperar el amor por Chile”.

“Decir que hoy día se cumplen 140 años desde la entrega del monumento, monumento que fue financiado por todos los chilenos, monumento al cual concurren todos los días miércoles personas comunes y corrientes a pedir orientación y a rendir homenaje, en estos 147 años en que se celebra este homenaje de las Glorias Navales de la Armada, rumbo a los 150 años”, dijo Kast desde Valparaíso.

En esa línea, afirmó que los valores que originaron el 21 de Mayo “siguen plenamente vigentes. La lealtad, el patriotismo, el honor y el compromiso, no solamente están presentes en nuestras Fuerzas Armadas, en nuestras Fuerzas Policiales, sino en cada chileno, y hoy día lo vemos en la ciudadanía que reconoce y agradece la labor de nuestras Fuerzas Armadas y, sobre todo, de nuestra Armada”.

Finalmente, consultado sobre si había patriotismo en la clase política, el Presidente contestó: Hoy día los Poderes del Estado están aquí representados, está el Poder Legislativo, está el Poder Judicial, está el Ministerio Público, está el Tribunal Constitucional. Y es un llamado a todos los líderes políticos a que recuperemos ese amor por Chile en todas las instancias. Todos tenemos que tener ese compromiso profundo, como lo tuvo Arturo Prat para sacar adelante nuestra Nación”.