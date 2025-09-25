El cambio de discurso de Jara por la situación en Cuba: “Claramente no es una democracia”

La abanderada presidencial del oficialismo había señalado -en abril pasado, en conversación con CNN Chile- que "no considero una dictadura a Cuba".

La candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara (PC), se refirió a su postura sobre Cuba, luego de una serie de consultas dirigidas hacia ella sobre la situación político y social del país caribeño.

En conversación con TVN, la exministra del Trabajo del actual gobierno, aseguró que “Cuba tiene un sistema democrático distinto del nuestro”.

Del mismo modo, admitió que “en torno a Cuba, la reflexión que he hecho es bien dolorosa para mí”.

“Veo que están pasando una crisis humanitaria tan grande producto del bloqueo (de Estados Unidos), de su misma condición de isla, que es muy difícil. Entonces, encuentro que tienen suficientes problemas para patearlos en el piso”, sostuvo ella.

Consultada sobre si considera como una dictadura el régimen cubano, Jara acotó que “claramente no es una democracia, pero creo que tienen que resolver ellos, digamos, sus problemas”.

En abril pasado, en diálogo con CNN Chile, la propia Jara había sido consultada por la situación de Cuba.

Al respecto, había asegurado que “no considero una dictadura a Cuba. Creo que tiene un sistema democrático diferente al nuestro”.