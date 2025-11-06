Carmona (PC) abre la puerta a que Jara suspenda militancia si es electa: “Lo vamos a comprender como un hecho positivo”

El presidente del Partido Comunista defendió la "convicción unitaria" del PC frente a los llamados a que la candidata presidencial tome distancia para un eventual balotaje.

El debate sobre la militancia en el Partido Comunista (PC) de la candidata presidencial Jeannette Jara se reavivó esta mañana, luego de que la abanderada de Unidad por Chile planteara la idea de tomar “cierta distancia” del partido para “ahorrar problemas” en un eventual triunfo electoral.

Consultado por esta opción en CNN Chile Radio, el presidente del colectivo, Lautaro Carmona, respondió con un espaldarazo incondicional a la secretaria de Estado, asegurando que el partido respetará cualquier definición que tome su candidata.

El espaldarazo del Partido Comunista a Jara

“La decisión que tome Jeannette Jara al respecto va a ser absolutamente respetada por el conjunto del partido, empezando por la dirección del partido”, afirmó. Al ser consultado si vería como una mala señal una eventual renuncia o suspensión de militancia de la candidata una vez electa, el timonel del PC fue enfático:

“Jeannette Jara tiene ninguna limitación para una decisión de ese tipo y nosotros vamos a comprender como un hecho positivo a favor de un proceso mayor”.

De esta forma, Carmona demostró la disposición de su partido a anteponer el proyecto de coalición a los intereses de la propia orgánica, buscando disipar los temores de que la militancia de la candidata pueda afectar su desempeño, especialmente en un posible balotaje.

¿Cómo aborda el PC el debate de la militancia de Jara?

El presidente del Partido Comunista enfatizó que, desde el inicio de la campaña, han reconocido la amplitud del desafío presidencial de su abanderada. Carmona reiteró la confianza en que la militancia de Jara no es un impedimento para liderar una coalición diversa, que va desde la Democracia Cristiana (DC) al propio PC.

“Esa condición de militante no se contradice en absoluto con la convicción total, la vocación incluso para destacarse como la jefa de una coalición mucho más amplia que el Partido Comunista”, sostuvo.

A pesar de esta férrea defensa de la unidad, Carmona reconoció la necesidad de ganar apoyos más allá de la base dura de la coalición: “Siento que nosotros tenemos la mejor propuesta para ese mundo (de millones de personas que no tienen pertenencia partidaria), entonces tenemos que llegar a ese mundo. No es automática, no es mecánica, es cosa de perseverar”.

La respuesta a las críticas por la “falta de fraternidad”

El tema de la relación entre el PC y el resto de Unidad por Chile ha estado en el centro del debate, especialmente tras las declaraciones de Carolina Tohá, quien reapareció en la esfera pública esta semana para plantear que hubo “gestos poco fraternos” del PC hacia Jara, considerándolos “inaceptables”.

Ante la acusación, Carmona optó por relativizar la polémica, enfocando la atención en el trabajo territorial de su partido.

“La verdad es que me prefiero quedar con la valoración que tengo hacia tanto militante humilde… que han estado desde la hora cero en este proceso de construcción de la unidad con la máxima amplitud”, señaló.

Al ser consultado directamente sobre si la exministra Tohá estaba equivocada, el dirigente declinó profundizar en el debate, argumentando que no era “contribuyente a nada” y que solo daría espacio a los adversarios.

“La fraternidad del Partido Comunista, digamos, ha quedado demostrada en la campaña. Cursa, digamos que cada uno vea cómo funciona”, agregó.