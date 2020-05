VIDEO RELACIONADO – Revolución Democrática y Renato Garín – 16 marzo 2019 (07:13)

El diputado Giorgio Jackson (RD) se refirió este lunes a la controversia que se inició luego de que su par Renato Garín acusara que el parlamentario no dona parte de su dieta parlamentaria, sino que la entrega al partido para financiar posteriores campañas electorales.

En conversación con Radio Cooperativa, el parlamentario insistió en que seguirá entregando un porcentaje de su sueldo a la colectividad y que “esto es algo que desde el 2014 yo he puesto, no solo en mi página web de manera explícita, sino que lo he dicho más de 14 veces en entrevistas, ya sea en radio, televisión y prensa escrita”.

“Todas las veces que me preguntaron ‘¿qué haces con estos recursos?’, yo dije de manera explícita, sin ningún matiz, que lo entregaba a un proyecto colectivo, porque no me gustaba que se financiara con las empresas y con los aportes truchos que existían en la política”, indicó.

Lee también: Renato Garín responde a RD: “Quienes han trabajado para la derecha son los que salvaron a Piñera el 15 de noviembre”

En tanto, en específico con respecto a la denuncia de Garín, Jackson expresó que “no me siento para nada atacado, lo único que siento es que hay una tergiversación, como esos fuegos artificiales que se buscan hacer cuando se quiere desviar la atención. Me siento orgullosísimo, lo haría una y mil veces más”.

“Hubo una sola vez que me interrumpieron en un panel en televisión, donde dije la palabra ‘dono’ a secas, que fue en Vértigo y esa fue la única vez que pude dejar el espacio a dudas“, detalló.

De este modo, el parlamentario señaló que “pude ser mucho más claro en esa única entrevista como en las otras 14 que he encontrado, pero estoy tranquilo de que nunca esbocé que estuviera haciendo beneficencia o que yo fuera el Padre Hurtado, ni mucho menos“.

“Lo único que estaba diciendo es que la dieta debería ser la mitad de la que teníamos y mientras tanto yo no iba a percibir esa otra mitad y la destiné a funciones parlamentarias, pagar a abogados extra para hacer mejor mi trabajo o pagar una sede para el partido político o ayudar a gente que no tenía recursos para competir”, cerró.

Lee también: “No es cierto que sea una donación”: Alberto Mayol explicó la polémica financiera de Revolución Democrática