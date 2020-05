El diputado Renato Garín (INDP. Ex RD) acusó a la bancada de Revolución Democrática (RD) de mentir al decir que donan la mitad de su sueldo como parlamentarios.

“Esto NO es cierto. El dinero va a un ahorro bancario que ya suma cientos de millones. Con ese ahorro se financiarán sus campañas a la constituyente, reelección y Senado”, aseguró el parlamentario frenteamplista.

— Diputado Renato Garin (@GarinDiputado) May 7, 2020

El diputado @GiorgioJackson y la bancada de @RDemocratica repiten que ellos "donan la mitad" de su sueldo. Esto NO es cierto. El dinero va a un ahorro bancario que ya suma cientos de millones. Con ese ahorro se financiarán sus campañas a la constituyente, reelección y Senado.

Ya en 2015, en el programa Vértigo de Canal 13, Giorgio Jackson se había enfrentado con Eduardo Bonvallet cuando este último lo increpó por su dieta parlamentaria.

El diputado de RD aseguró en ese entonces que desde marzo del año anterior donaba la mitad de lo que recibía, afirmación que reiteró en 2019, cuando sostuvo que “hace más de cinco años que recibo menos de la mitad de la dieta líquida”.

— Juan Luhrs (@jpluhrs) May 7, 2020

Lee también: Boric tras aprobación de informe de comisión mixta: “La mayoría hizo todos los esfuerzos por no rebajarse la dieta”

Aunque ni Revolución Democrática, ni Jackson, se han pronunciado públicamente respecto a la denuncia de Garín, el diputado Pablo Vidal respondió a un tuit de la UDI que preguntaba “¿Dónde crees que va esa plata?”.

Vidal aseguró que “esa plata va a defender nuestra autonomía y nuestras convicciones. A ninguno de nosotros nos dictan las leyes por correo electrónico los empresarios de Corpesca, Penta, SQM, etc, etc, etc.”.

Esa plata va a defender nuestra autonomía y nuestras convicciones. A ninguno de nosotros nos dictan las leyes por correo electrónico los empresarios de Corpesca, Penta, SQM, etc, etc, etc.

— Pablo Vidal Rojas (@pablovidalrojas) May 7, 2020