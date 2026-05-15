UDI valora rechazo a norma que permitía condonar deudas del CAE: “Premiaba exclusivamente a los morosos”

Diputados de la UDI valoraron el rechazo a una indicación del Gobierno que buscaba abrir la opción de condonar parcialmente deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), en el marco de la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados.

La propuesta del Ejecutivo facultaba a la Tesorería General de la República (TGR) para suscribir convenios de pago con deudores morosos del CAE, mediante un pie inicial y hasta 48 cuotas mensuales. Si la persona cumplía íntegra y oportunamente el convenio, la TGR podía extinguir hasta el 100% del saldo restante.

La fórmula generó reparos en la bancada gremialista, que pidió votar por separado el inciso referido a la condonación. Finalmente, la disposición fue rechazada durante la discusión legislativa.

¿Por qué la UDI rechazó la indicación sobre el CAE?

En declaraciones difundidas a distintos medios de comunicación, el presidente de la Comisión de Educación, Sergio Bobadilla, y el integrante de la misma instancia, Ricardo Neumann, calificaron la propuesta como “profundamente injusta” para quienes han cumplido con sus obligaciones financieras.

“Lo que se estaba haciendo con esta propuesta era premiar exclusivamente a los morosos, incluso ofreciéndoles la condonación del resto de sus deudas si cumplían con las 48 cuotas, dejando fuera a los deudores que, con mucho esfuerzo y sacrificio, se encuentran al día con sus pagos, así como también a quienes ya terminaron sus créditos”, afirmaron los parlamentarios.

Desde la UDI también advirtieron que la medida podía generar un incentivo negativo para el pago de las deudas estudiantiles, al abrir la posibilidad de que personas dejaran de pagar para acceder después a un beneficio mayor.

“En la práctica, abría la puerta a que muchos deudores simplemente dejaran de pagar para luego acogerse al convenio y acceder a una condonación total”, sostuvieron.

Las alternativas que plantean desde la bancada

Pese al rechazo de la norma, Bobadilla y Neumann señalaron que insistirán en que el Gobierno incorpore beneficios para quienes se mantienen al día en sus pagos o ya terminaron de pagar el crédito.

Entre las alternativas mencionadas por la bancada gremialista figuran reducir de 20 a 15 años el período de pago del CAE o establecer mecanismos de devolución a través de la Operación Renta.

“Creemos que es fundamental avanzar en este tipo de señales, de manera de incentivar que esta conducta perdure en el tiempo. No es razonable que las ayudas se concentren únicamente en los morosos”, concluyeron los diputados.