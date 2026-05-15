Saffirio critica al Gobierno por La Araucanía: “No sabemos por qué camino va, en ninguna materia”

El gobernador regional de La Araucanía, René Saffirio, cuestionó la conducción del Gobierno en la zona y afirmó que el Ejecutivo ha sido “bastante contradictorio” en sus definiciones, en medio de los últimos operativos policiales realizados en Temucuicui.

En entrevista con CNN Chile Radio, la autoridad regional abordó las diligencias desarrolladas en la zona y sostuvo que el Estado debe perseguir todo tipo de delitos, sin importar el territorio donde se cometan. Sin embargo, recalcó que la conducción de los procedimientos policiales corresponde al Ejecutivo y al delegado presidencial regional, no al Gobierno Regional.

“Me parece que el Estado tiene que perseguir todo tipo de delitos, independientemente de cuál sea el sector territorial donde se realicen y cuáles sean las características de las personas que los cometen”, afirmó.

¿Qué dijo René Saffirio sobre los operativos en Temucuicui?

Consultado por el despliegue del Gobierno en Temucuicui y por las declaraciones de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien planteó que no hay lugares donde el Estado no pueda ingresar, Saffirio dijo compartir esa afirmación, aunque introdujo un matiz sobre el trasfondo del conflicto.

“Yo comparto esa afirmación en el sentido de que no hay lugares donde el Estado no pueda tener presencia, particularmente para la persecución de delitos”, sostuvo.

No obstante, el gobernador advirtió que en La Araucanía existe un problema histórico que, a su juicio, no ha sido abordado con la profundidad necesaria.

“Creo que acá subyace un conflicto que hay que también abordarlo, con la profundidad y la seriedad que el sistema político no ha hecho durante los últimos 50 años”, señaló.

Ante la consulta sobre si el Gobierno avanzará en esa dirección, Saffirio respondió con una crítica directa al Ejecutivo: “No sabemos por qué camino va el Gobierno, la verdad, en ninguna materia”.

“Son anuncios y desmentidos, son afirmaciones que después se niegan. Pero bueno, es el Gobierno que tenemos”, agregó.

Desarrollo, seguridad y pueblo mapuche

El gobernador sostuvo que la estrategia de seguridad debe ser compatible con una mirada de desarrollo para las comunidades de la región. En ese sentido, pidió no generalizar la situación del pueblo mapuche a partir de acciones cometidas por grupos específicos.

“Más relevante es asumirlo con la seriedad y la responsabilidad que requiere el tratamiento integral de un problema de seguridad en el que subyace un problema histórico de injusticia con el pueblo mapuche”, afirmó.

Saffirio remarcó que no se puede identificar al conjunto del pueblo mapuche con hechos delictuales cometidos por “pequeños grupos en pequeñas localidades”.

“No estamos en la región en condiciones de aceptar ningún tipo de violencia y mi trabajo como gobernador desde hace un año ha estado enfocado fundamentalmente a construir puentes con el pueblo mapuche para avanzar en desarrollo”, dijo.

La autoridad regional explicó que su rol está centrado en el desarrollo económico, social y cultural de La Araucanía, mientras que las tareas de orden público y persecución policial corresponden al Gobierno central.

“El Gobierno tiene la responsabilidad de darnos las garantías suficientes en términos de que nosotros vamos a poder ejercer nuestras funciones y la comunidad regional va a poder desarrollar sus actividades normalmente en un ambiente de seguridad”, señaló.

En esa línea, sostuvo que la gran mayoría del pueblo mapuche busca progreso y mejores condiciones de vida, no violencia.

“Estamos hablando, sin temor a equivocarme, de un 95% de un pueblo que quiere desarrollo, que quiere progreso, que quiere inversión, que quiere poder salir de sus condiciones de pobreza y que no está buscando la vía violenta para generar condiciones de ingobernabilidad en la región”, afirmó.

Críticas a las señales del Ejecutivo

Saffirio también acusó contradicciones en el discurso del Gobierno, especialmente respecto a promesas de campaña y a la forma en que luego se explican desde La Moneda.

“La verdad es que el Gobierno ha sido, en lo sustancial, bastante contradictorio. No se sabe cuándo sale con una metáfora o con una hipérbole, que en realidad no son ni metáforas ni son hipérboles, sino que forman parte de lo que fueron sus propuestas de Gobierno”, sostuvo.

“Que no las puedan cumplir ahora porque otra cosa es con guitarra, esa ya no es responsabilidad mía”, agregó.

El gobernador insistió en que su administración busca separar con claridad las competencias del Gobierno Regional de las atribuciones del Ejecutivo en materia policial.

“Yo cumplo mi función de tratar de unir a la región en torno a un proyecto de desarrollo que hemos definido en conjunto con el Consejo Regional hasta 2040”, explicó.

Finalmente, Saffirio defendió que el Gobierno Regional se concentre en sus competencias legales y no invada atribuciones que corresponden a otras instituciones del Estado.

“Mis facultades están definidas en la ley, me enmarco dentro de mis facultades, y dentro de esas facultades no está la supervisión de los procesos judiciales o policiales”, cerró.