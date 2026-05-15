“No quiero hablar de desacato, pero la ética está por sobre la ley”: Presidenta del Colmed y propuesta para reportar migrantes irregulares en centros de salud

El Gobierno, a través de la Subsecretaría del Interior, presentó una indicación al proyecto de ley que perfecciona el procedimiento de expulsiones administrativas. Lo que se plantea es que organismos públicos y privados entreguen antecedentes de migrantes que se atienden en sus servicios a la autoridad migratoria correspondiente.

Se trataría de un reporte de migrantes irregulares, donde se debería entregar información como dirección, teléfono de contacto, correos electrónicos, entre otros.

La iniciativa provocó críticas por parte de la presidente del Colegio Médico (Colmed), Anamaría Arriagada, quien en entrevista con CNN Chile Radio advirtió que se trata de una propuesta “poco sabia” y que “atenta directamente al derecho de salud de las personas, de personas que hoy día pueden estar en situación de vulnerabilidad y con determinantes sociales o condicionantes de la salud que los ponen en una situación de mayor necesidad”.

Según dijo, las personas extranjeras, independiente de su condición migratoria, “son sujetos de derechos y nosotros tenemos que ser garantes de esos derechos”.

Arriagada apuntó a que no tratar a los migrantes no solo dificulta que accedan a salud y, por lo tanto, se enfermen más, “sino que además se cae la salud como pública nuestra también. Nosotros tenemos que vacunar, tenemos que educar, tenemos que proteger los partos, porque en el fondo también eso se traduce en un país que es más sano”.

#CNNChileRadio | Anamaría Arriagada, presidenta del Colmed sobre proyecto de Ley que busca que órganos públicos reporten a migrantes irregulares: “No quiero hablar de desacato, pero la ética está por sobre la Ley. Es una mala Ley del punto de vista sanitario”. 📷 Sigue la señal… pic.twitter.com/QJYw6xUBFi — CNN Chile (@CNNChile) May 15, 2026

La presidenta del Colmed fue consultada sobre si esta idea deja a los servicios de salud en una situación compleja, ya que si la indicación pasa a ser parte del proyecto, podría obligarlos a cumplir y dejaría a los profesionales de la salud en una situación delicada si no entregan la información.

“Yo no quiero hablar acá de desacato, pero sí quiero señalar que la ética está por sobre la ley y, además, existen principios muy importantes de secreto médico, de confidencialidad, que para nosotros son importantísimos y tienen que ver con la más profunda convicción ética de un médico o médica”, respondió.

Arriagada sostuvo que se deben fortalecer los espacios de diálogo y que “no es sabia” la aplicación de esta “mala ley” desde el punto de vista sanitario y ético.

“Lo único que va a producir es un retroceso sanitario de nosotros como país y, por lo tanto, yo espero que no fructifique, que no prospere”, zanjó.

En ese sentido, comentó que el Colegio Médico entregó una carta a la ministra de Salud, May Chomali, para que se pronuncie respecto a la materia. “Vamos a seguir liderando y participando de toda instancia para que aquí se privilegie de nuevo el enfoque de derechos humanos, un enfoque bien de lo que ha sido la historia de nuestro país en materia de salud pública”, señaló.