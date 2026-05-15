Cómo calcular cuánto puedes ganar con un depósito a plazo

La inflación es ese visitante incómodo que llega sin avisar y se queda más tiempo del esperado. Cada mes, los precios suben y el dinero guardado debajo del colchón pierde poder adquisitivo de forma silenciosa.

Frente a este escenario, el depósito a plazo se ha posicionado como una alternativa confiable para quienes buscan resguardar su capital sin asumir los vaivenes del mercado bursátil.

Pero antes de firmar cualquier contrato, conviene que entiendas con claridad cómo se calculan las ganancias. Porque saber multiplicar tus pesos empieza por comprender la lógica detrás de los números.

¿Qué variables definen las ganancias de tu depósito a plazo?

Hay tres ingredientes que, combinados, determinan cuánto crecerá tu capital. Si entiendes cómo se mueve cada uno, ya tienes media tarea hecha.

1. El monto que decides destinar al instrumento

Es el punto de partida. Mientras mayor sea el capital que comprometes, mayor será el interés generado en términos absolutos.

Parece obvio, pero a veces se olvida: una tasa atractiva sobre un monto pequeño rinde poco, y una tasa modesta sobre un capital alto puede entregar más de lo que imaginas.

2. La tasa de interés que te ofrecen

Es el porcentaje que la institución te paga por dejar tu dinero ahí durante un periodo definido.

Suele expresarse como tasa mensual o anual, y ese detalle no es menor: confundir ambas puede llevarte a sobrestimar tus ganancias.

3. El plazo que estás dispuesto a esperar

A más tiempo, más intereses acumulados. Pero también más rato sin tocar esa plata.

Encontrar el equilibrio entre rentabilidad y disponibilidad es parte del ejercicio.

¿Cómo se calcula realmente el interés que vas a recibir?

Aquí es donde muchas personas se quedan en blanco, aunque la matemática es bastante más amable de lo que parece.

La fórmula simple que puedes aplicar en minutos

Para un depósito con interés simple, basta multiplicar el capital por la tasa del periodo y por el número de periodos.

En lenguaje práctico: capital × tasa × tiempo. Si tu instrumento capitaliza, es decir, suma los intereses al capital periodo tras periodo, la fórmula cambia: capital × (1 + tasa) elevado al número de periodos.

Ejemplo: supongamos que depositas dos millones de pesos a una tasa mensual de un 0,4 % durante seis meses, sin capitalización. El cálculo sería 2.000.000 × 0,004 × 6 = 48.000 pesos en intereses.

Si el mismo depósito capitalizara mensualmente, el resultado se acerca a 48.483 pesos. La diferencia se nota más cuando los plazos se alargan.

Diferencia entre tasa nominal y tasa efectiva

La tasa nominal es la que te muestran en el contrato sin considerar el efecto del interés sobre interés.

En cambio, la efectiva refleja lo que realmente ganas una vez que se aplica la capitalización.

Comparar productos usando la tasa efectiva es la forma más justa de saber cuál te conviene.

Detalles que conviene revisar antes de firmar un depósito a plazo

Antes de poner tu firma, vale la pena detenerse en la letra chica. Hay condiciones que pueden alterar el rendimiento real de tu inversión:

Si el depósito es reajustable o no según la unidad de fomento.

Comisiones asociadas a la apertura o mantención.

Condiciones del rescate anticipado y posibles penalizaciones.

Fecha exacta de vencimiento.

Si se renueva automáticamente o requiere instrucción.

Tributación que aplica sobre los intereses ganados.

Una decisión informada vale más que una promesa de rentabilidad

Hacer los números antes de comprometer tu dinero te coloca un paso adelante. No se trata de desconfiar de las simulaciones, sino de complementarlas con tu propio criterio.

Comparar, preguntar y calcular es lo que convierte un depósito a plazo en una decisión real y no en una apuesta.

Una rentabilidad bien entendida, aunque sea modesta, siempre será mejor que una atractiva en el papel y confusa en la práctica