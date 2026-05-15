Teleférico de Santiago recibe por tercer año consecutivo máximo premio de Tripadvisor

El Teleférico de Santiago fue reconocido por tercer año consecutivo con el premio Travelers’ Choice Best of the Best 2025 de Tripadvisor, una de las principales distinciones internacionales entregadas por la plataforma de viajes.

El atractivo, operado por Turistik y ubicado en el Parque Metropolitano de Santiago, volvió a posicionarse entre las experiencias turísticas mejor evaluadas por usuarios a nivel global.

El reconocimiento se entrega a destinos y actividades que reciben evaluaciones sobresalientes de viajeros durante los últimos doce meses, considerando tanto la calidad como el volumen de reseñas publicadas en Tripadvisor.

¿Por qué fue premiado el Teleférico de Santiago?

La selección de los ganadores del Travelers’ Choice Best of the Best considera las puntuaciones entregadas por visitantes, la consistencia del servicio y las opiniones escritas por usuarios de la plataforma.

En el caso del Teleférico de Santiago, la experiencia combina vistas panorámicas de la capital, la Cordillera de los Andes y el cerro San Cristóbal, lo que lo ha transformado en uno de los recorridos turísticos más reconocidos de la ciudad.

El gerente general de Turistik, Ricardo Suárez, valoró el nuevo reconocimiento y destacó que el premio proviene directamente de la experiencia de quienes visitan el lugar.

“Es una enorme satisfacción recibir nuevamente este reconocimiento internacional, especialmente porque proviene directamente de la experiencia y valoración de las personas que nos visitan”, señaló.

Suárez agregó que mantenerse por tercer año consecutivo dentro de las atracciones favoritas del mundo “habla del trabajo constante que existe detrás de esta experiencia turística”.

Uno de los panoramas más visitados de Santiago

El Teleférico se ubica dentro del Parque Metropolitano, uno de los principales pulmones verdes de la capital y un punto habitual de visita para turistas nacionales y extranjeros.

Su recorrido permite observar Santiago desde altura y conecta distintos sectores del cerro San Cristóbal, por lo que también se ha consolidado como una alternativa de paseo familiar y turístico durante todo el año.

Con este nuevo reconocimiento, el atractivo refuerza su posición dentro de la oferta turística de Santiago, especialmente entre quienes buscan vistas panorámicas y recorridos al aire libre en la capital.