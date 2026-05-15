Iván Zamorano y Marcelo Salas reviven la dupla ZA-SA en un spot publicitario a días del Mundial 2026

A pocos días del inicio de la Copa del Mundo, la dupla más emblemática del fútbol chileno volvió a juntarse, pero esta vez fuera de la cancha. Iván Zamorano y Marcelo Salas protagonizan junto a Matías Fernández un spot publicitario de la marca Lay’s, cargado de guiños y anécdotas del fútbol local.

La pieza busca motivar a los fanáticos a reunirse en torno al deporte, reviviendo historias que marcaron a generaciones.

El reencuentro y el mensaje a Nelson Acosta

“Volver a trabajar con Marcelo siempre resulta especial”, afirmó Zamorano. Salas agregó que “es tan satisfactorio como hacerle un gol a Italia de Roberto Baggio”. Ambos también se refirieron al estado de salud del técnico que los llevó al Mundial de Francia 98, Nelson Acosta.

“Le deseamos una pronta recuperación. Para lo que necesite la familia, cuentan con nosotros”, expresó el ex capitán. Salas secundó el mensaje. La campaña busca instalarse en los rituales futboleros, invitando a compartir y revivir momentos inolvidables. El spot ya está disponible en YouTube.