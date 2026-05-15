Invierno y mascotas: No todas necesitan abrigo, advierten veterinarios sobre mitos y cuidados clave

Con la llegada del invierno, muchos tutores recurren a chalecos y ropa para proteger a sus mascotas del frío. Sin embargo, los veterinarios advierten que no existe una regla general y que la necesidad de abrigo varía según la especie, el tipo de pelaje, la edad y el estado de salud.

Perros de razas pequeñas, pelo corto, cachorros o adultos mayores pueden requerir protección adicional, mientras que aquellos con pelaje denso o de doble capa cuentan con aislamiento natural. En el caso de los gatos, especialmente los de interior, su capacidad de autorregulación y su tendencia a buscar fuentes de calor hacen que el abrigo no siempre sea necesario.

Mitos y recomendaciones para el cuidado invernal

Un error frecuente es asumir que las mascotas sienten el frío de la misma manera que las personas. “El uso de abrigo debe evaluarse de manera individual, considerando la temperatura, el nivel de actividad y el entorno” , explica Diego Pincheira, médico veterinario de Zoetis.

El especialista advierte que la humedad y el uso de prendas inadecuadas pueden causar irritaciones, dermatitis o infecciones cutáneas. Por eso, recomienda elegir telas transpirables como algodón, evitar materiales sintéticos y revisar periódicamente la piel de la mascota, especialmente en zonas de roce.

Además, “es clave mantener la desparasitación durante todo el año” , ya que los parásitos siguen presentes en ambientes interiores. El uso de antiparasitarios de amplio espectro, como Simparica Trio, ayuda a proteger a las mascotas. Los especialistas coinciden en que el cuidado invernal debe ser integral: observar a cada animal, priorizar su bienestar por sobre tendencias y consultar al veterinario ante cualquier duda.