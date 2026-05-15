Ministra Wulf defiende recortes y asegura que “no se afectan los beneficios sociales”

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, defendió los recortes presupuestarios impulsados por el Gobierno y aseguró que los ajustes no afectarán la entrega de beneficios sociales.

La secretaria de Estado abordó el tema en medio de la preocupación generada por la reducción de recursos en distintas carteras, especialmente tras la propuesta del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de ajustar el presupuesto asociado a la Pensión Garantizada Universal (PGU).

En conversación con Radio Duna, Wulf entregó un mensaje de “tranquilidad a las personas” y sostuvo que las medidas responden a una lógica de responsabilidad fiscal.

¿Qué dijo la ministra Wulf sobre los recortes?

La ministra afirmó que los ajustes presupuestarios no significarán una merma en los beneficios destinados a la población más vulnerable.

“No se afectan los beneficios sociales y por lo mismo creo yo que esto tiene que ser visto como una buena noticia, porque cuando uno piensa en el mediano, largo plazo de los beneficios que se están entregando, es importante la responsabilidad fiscal”, señaló.

Wulf reconoció que la discusión puede tener un costo comunicacional para el Ejecutivo, pero defendió que el objetivo es mejorar el uso de los recursos públicos.

Según planteó, los recortes obedecen a “una responsabilidad con los recursos de todos los chilenos que se pueden gastar mejor y también pueden generar mejor impacto en la vida de las personas”.

La explicación por la PGU y el “fraude social”

Uno de los puntos más sensibles del debate ha sido la propuesta de rebajar el presupuesto destinado a la PGU, en el marco de las medidas que Hacienda ha vinculado con la prevención del denominado “fraude social” o mal gasto de recursos.

Al respecto, la ministra Wulf descartó que los actuales beneficiarios vulnerables puedan perder el aporte por esta discusión presupuestaria.

“Nadie le va a quitar la PGU a una persona vulnerable que hoy día la está recibiendo. Lo que está diciendo el ministro Quiroz es que se deben ajustar las cifras, es que si hay casos de fraude tenemos que evidenciarlo y eso a mí me parece justo, me parece correcto”, sostuvo.

La titular de Desarrollo Social indicó además que el Gobierno ha detectado “inconsistencias” en distintos registros, por lo que llamó a avanzar en la validación de datos para mejorar la focalización de las ayudas estatales.

En ese contexto, defendió el rol del Registro Social de Hogares, aunque reconoció que requiere mejoras.

“El Registro Social de Hogares hoy día es un instrumento valioso que tiene que mejorarse como todo instrumento, pero que nos permite también poder mejorar la entrega de beneficios”, afirmó.