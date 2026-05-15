Ataque incendiario en Contulmo: Una casa quedó destruida y se encontró lienzo reivindicativo

Un ataque incendiario se registró en la comuna de Contulmo, en la provincia de Arauco (Región del Biobío).

El hecho ocurrió al interior de un terreno donde hay una cabaña de veraneo, en el sector de la exestación Lanalhue, la cual no se encontraba con persona en su interior.

De acuerdo a información policial, en el lugar se encontró un lienzo que “reivindica algunas situaciones de índole indígena, como libertad de los pesos políticos mapuche. También hay algún tipo de amenaza, pero no hay ninguna orgánica que se los atribuya”.

El delegado presidencial provincial de Arauco, Pedro Marileo, detalló que carabineros recibió un llamado al 133, por lo cual se trasladaron hasta el lugar, dando cuenta de “una casa que estaba quemándose”.

La policía uniformada, PDI y la Armada se encuentran realizando las diligencias investigativas correspondientes para recoger antecedentes del hecho.

“Como gobierno, condenamos categóricamente cualquier acto de violencia que afecte la seguridad y la tranquilidad en la provincia de Arauco. Vamos a seguir trabajando y desplegándonos con nuestras fuerzas policiales y también con fuerzas armadas para mantener la seguridad y tranquilidad para nuestros habitantes”, dijo la autoridad.