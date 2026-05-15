Advierte “menos y peores atenciones médicas para los chilenos”: Alcalde Luksic apunta al Gobierno por recortes en presupuestos de salud

El alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, se refirió a los recortes en salud anunciados por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

En este contexto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, había señalado que “a veces uno, con menos recursos, hace más. Eso es un tema del Ministerio de Salud. Cada uno de los recortes o ajustes que se hacen quedan en manos de cada Ministerio, y cada uno va viendo qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, y vamos a ir avanzando”.

En este contexto, a través de su cuenta de X -antes conocida como Twitter-, el edil electo en un cupo de Chile Vamos, sostuvo que “invitamos al gobierno a reflexionar sobre los recortes anunciados en Salud y las prioridades de Chile”.

“La Atención Primaria ya esta muy exigida y cada peso menos, es menos y peores atenciones médicas para los chilenos”, advirtió el alcalde.

Finalmente, aseguró que “los municipios somos la puerta de entrada al sistema de Salud, y en lugar de recortar, todos los esfuerzos deberían ir en la dirección de mejorar y fortalecer la APS. No podemos dejar a nuestros pacientes a la deriva”.