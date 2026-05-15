“Habría sido mejor con un PowerPoint”: Steinter defiende su presentación en el Congreso tras críticas en su contra

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, se refirió a las críticas que recibió luego de su presentación en el Congreso, en la que explicó el plan nacional de seguridad que busca implementar el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Luego de los reparos, que vinieron incluso de sectores oficialistas, Steinert aseguró que no la dejaron exponer con la presentación PowerPoint que había preparado para la ocasión.

En diálogo con Radio Agricultura, la ministra aseguró que “hay algo que es sinsentido. Si yo como autoridad le pido a otra que el plan se lo exigo y lo tengo como una bandera de lucha desde el día uno, y después se sienta la autoridad respectiva a exponer el plan, y le dicen que el PowerPoint no, es una contradicción vital“.

Consultada sobre por qué no la dejaron, señaló que “no dan explicaciones. Esa es una decisión que requiere unanimidad, y las personas que se opusieron no se les exige dar una justificación”.

“Se me hizo más difícil. Por ejemplo, ayer cuando lo expuse me demoré 15 minutos, y al tener que leer en un horario muy cansador, tarde, después de haber trabajado todo el día, claramente que se hace más complejo. Pero había que hacerlo”, agregó.

Consultada sobre los dichos de representantes del oficialismo que calificaron la presentación como “decepcionante”, Steinert sostuvo que “yo creo que fue más complejo. Hubiera sido mucho mejor y más entendible con un PowerPoint“.

“Es mucho más fácil cuando uno explica los pilares, los va explicando con gráficos y tiene un apoyo, que empezar a leer 20 páginas, en un horario tarde, después de un trabajo agotador, y además con ciertos integrantes de la Cámara que se paraban, que se ponían a ver el celular”, sentenció la ministra de Seguridad.