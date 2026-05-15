Avanza en el Senado proyecto de ley que busca aplicar test de drogas obligatorio a parlamentarios

La Comisión de Gobierno del Senado aprobó en general el proyecto de ley que establece la obligación de diputados/as y senadores/as de realizarse exámenes de detección de consumo de drogas. La iniciativa modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional (18.918) para que todos los parlamentarios se sometan a estos test mientras se desempeñen en el cargo.

El senador Esteban Velásquez —uno de los autores de la moción junto a la señora Alejandra Sepúlveda— comentó que la medida busca dar una “señal necesaria” para generar confianza en la ciudadanía.

En sesiones previas, la investigadora de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), Gabriela Dazarola, detalló que actualmente ya existen iniciativas con un sentido parecido, como el test de drogas aleatorio en la Cámara de Diputadas y Diputados.

A ello se suma una obligación similar para ministros y autoridades en el marco de la Ley de Remuneraciones del Sector Público, bajo la cual deben realizarse exámenes biológicos dos veces al año y con resultados públicos.

Durante el debate parlamentario se discutió sobre el manejo de los resultados y se señaló que el proyecto “remite detalles del procedimiento a un reglamento y resguarda la confidencialidad de los resultados”.

La senadora y presidenta de la comisión, Danisa Astudillo (PS), comentó que no se deben crear “falsas expectativas” y que, actualmente, quien no se realiza la prueba en la Cámara Baja solo se enfrenta a una multa. En ese sentido, apuntó a cuáles serían sanciones reales para parlamentarios que den positivo o si se definirá de manera técnica el “consumo problemático”.

Mientras que el senador Miguel Ángel Becker (RN) recalcó que las autoridades tienen que “dar el ejemplo” y que quienes consuman drogas “deben dejar de hacerlo oportunamente o enfrentar sanciones ejemplificadoras”.

Según informaron desde el Senado, durante la tramitación en particular, la comisión profundizará sobre los límites en la publicidad de los resultados, así como el diagnóstico médico.