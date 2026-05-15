Asesinato en colegio de Calama: Corte Suprema da portazo a recurso de amparo presentado por acusado de crimen de inspectora

La Segunda Sala de la Corte Suprema ratificó la sentencia que rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de H.C.M.L., estudiante imputado por el Ministerio Público como autor de un homicidio calificado consumado y cuatro frustrados en Calama.

Los ilícitos fueron perpetrados a fines de marzo pasado en las dependencias del Instituto Obispo Silva de Calama.

Según lo informado por el Poder Judicial -en fallo dividido- el máximo tribunal descartó irregularidades en la resolución previa de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

La acción constitucional buscaba suspender el procedimiento penal bajo el argumento de una eventual inimputabilidad por enajenación mental del joven, tesis que no fue acogida por los ministros.

Respecto a la salud mental del detenido, la resolución establece que “no se advierte la existencia de una afectación que le impida conocer al amparado el carácter de ilícito de sus actos”.

El texto judicial añade que los informes acompañados describen rasgos de personalidad que no constituyen enajenación, sumado a que la dinámica de los hechos sugiere una “planificación previa y detallada del delito, así como la ponderación de las circunstancias favorables o adversas”.

Sin perjuicio de la confirmación del proceso, el tribunal superior ordenó que el Juzgado de Garantía disponga la elaboración de un informe pericial por parte del Servicio Médico Legal (SML) para determinar fehacientemente las facultades mentales del imputado.

La decisión fue acordada con los votos de la mayoría de la sala, frente a la postura de los ministros Leopoldo Llanos y Jorge Zepeda, quienes se manifestaron en contra.