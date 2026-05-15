Roban escultura avaluada en $2 millones desde el Museo de Arte Contemporáneo

La Policía de Investigaciones indaga el robo de una escultura desde el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), ubicado en Santiago.

El hecho quedó al descubierto durante la tarde del jueves, cuando personal de seguridad del recinto realizaba rondas cerca del horario de cierre del museo.

Según consignó BioBioChile, en esa revisión los guardias advirtieron que faltaba una escultura perteneciente a la muestra “Dicho a mano”, del artista Felipe Pineda.

¿Qué se sabe del robo en el MAC?

Tras detectar la desaparición de la obra, el encargado de seguridad del museo acudió a una comisaría para presentar la denuncia correspondiente.

La Fiscalía Centro Norte instruyó que la investigación quedara a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural (Bridema) de la PDI.

Entre las primeras diligencias, la policía civil revisará las cámaras de seguridad del recinto para establecer cómo ocurrió la sustracción y quién estaría detrás del robo.

El fiscal Centro Norte, Felipe Olivari, indicó que la escultura está avaluada en $2 millones.