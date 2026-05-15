Detienen a dos sujetos por robo con intimidación en puntos Copec de Maipú: Ambos tienen antecedentes policiales

Carabineros logró la detención de dos sujetos acusados de robo con intimidación en un punto Copec en Maipú (Región Metropolitana).

De acuerdo a información policial, se habían recibido denuncias de la comunidad por robo con intimidación en diferentes locales comerciales de puntos Copec. Debido a ello, carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 25° Comisaría de Maipú comenzaron a realizar un proceso investigativo.

Así, se dio con el paradero de dos antisociales, quienes fueron detenidos en forma flagrante mientras realizaban un robo, informó el mayor Felipe Schulz, de la 25° Comisaría de Maipú. El procedimiento se concretó en el paradero 15 de avenida Pajaritos.

La acción de los individuos había quedado registrada en cámaras de vigilancia y en los teléfonos de los trabajadores de punto Copec, antecedentes que permitieron orientar las diligencias de la policía uniformada.

Los arrestados son dos hombres identificados con las iniciales C.A.B.P., de 27 años, y J.R.G.P., de 25 años, ambos chilenos y con antecedentes policiales. Fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Junto con la detención, se recuperó la totalidad de la mercancía sustraída.

Desde la institución policial reiteraron el “llamado a la comunidad a denunciar oportunamente este tipo de hechos y destacó la importancia de las cámaras de seguridad y la coordinación con los locatarios para fortalecer la prevención del delito”.