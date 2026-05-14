“Podríamos haber construido un resort para las chinchillas y nos habría salido más económico”: Kast arremete contra detenciones de obras por hallazgos arqueológicos y temas ecológicos

El Presidente José Antonio Kast arremete contra las detenciones de obras a lo largo del país por hallazgos arqueológicos y temas ecológicos.

Abordando la instalación de nuevos proyectos de innovación y el tema de los permisos, Kast ejemplificó con diversos hallazgos que motivaron retrasos: arañas, chinchillas y puntas de flecha, entre las apariciones cuestionadas por el Mandatario.

“Tenemos la energía en la zona norte, sí. No la podemos llevar al sur, porque la línea de transmisión que se tiene que construír lleva detenida años, porque apareció una colonia de chinchillas en la mitad de donde pasaba la línea de transmisión. Yo les aseguro que podríamos haber convertido un resorts para las chinchillas, 5 kilómetros más allá, por 1 millón de dólares y nos habría salido más económico”, afirmó primero.

El Jefe de Estado entregó otro ejemplo: “Imagínese, detuvieron un hospital porque había que hacer un corredor ecológico para que no se interrumpiera el traslado de las arañitas de un sector al otro del hospital”.

También denunció otra situación que mantiene un proyecto sin poder darle el puntapié inicial: “Hay una central hidroeléctrica en Los Lagos que lleva años sin poder echarse andar, que está lista, de paquete, porque aparecieron unas puntas de flecha y unos trozos de cántaro. Claro, si fuese la única punta de flecha que identifica un tema de pueblos originarios muy antiguo…(pero) Es la misma punta de flecha que hay en todos los museos y muchas de las casas de las personas, porque el tipo que usaba esas flechas andaba con un canasto lleno y una se le cayó ahí”.

Por ello el Mandatario valoró que “el sentido común está volviendo” y que se estén costentado y dando plazos de las solicitudes medioambientales.