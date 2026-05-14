Aumento del pago mínimo de las tarjetas de crédito: ¿En qué consiste y cuándo entra en vigencia?

Fue en junio del 2025 cuando la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó la nueva normativa que estableció un cambio en la forma en que se calcula el pago mínimo de las tarjetas de crédito.

Se trata, en concreto, de un alza en el pago mínimo que tiene como objetivo combatir el sobreendeudamiento de los usuarios, ya que con esta modalidad tendrían menos intereses en el largo plazo y reducirían su deuda más rápido.

La regulación estipula que el pago mínimo se determinará ahora sumando el Monto No Financiable (MNF) más el 5% del Monto Financiable (MF), que es un porcentaje del total que la persona adeuda al banco.

Es importante aclarar que el Monto No Financiable (MNF) corresponde a los cargos que deben pagarse obligatoriamente cada mes, entre ellos las cuotas “sin interés” y cobros extras, tales como la mantención de la tarjeta, el seguro de desgravamen o las comisiones e intereses por deudas anteriores.

La entidad ejemplificó que, si se paga solo el 1% de la deuda total cada mes, una persona podría demorarse 180 meses (15 años) en pagar por completo.

En ese escenario, se advirtió que en esos 15 años se pagaría un 160% de recargo solo en intereses. Por ejemplo, si una persona tiene una deuda original de $1 millón, después de 15 años pagando el mínimo de un 1%, terminaría desembolsando al banco $2.600.000, es decir, $1.600.000 extra.

En cambio, la entidad detalló que, al amortizar la deuda con un pago mínimo del 5% en cada período, el tiempo de pago se reduciría a solo 60 meses (5 años), con una acumulación de intereses del 40%.

En caso de una emergencia financiera, el banco puede autorizar no pagar el mínimo por uno o máximo dos meses seguidos, pero ese dinero adeudado se debe sumar a la deuda para devolverlo en un plazo máximo de 24 meses (2 años).

¿Cuándo entrará en vigencia?