Presidente Kast dice que analizará “caso a caso” indultos a condenados por DD.HH.: “Yo no hice una promesa absoluta de que se iba a indultar a todas las personas”

En una nueva versión de “Presidente Presente”, el mandatario José Antonio Kast abordó el caso de indultos a condenados por delitos de derechos humanos.

Una de las personas presentes le preguntó directamente al Jefe de Estado por el tema: “La pregunta no le va a gustar señor Presidente: Cuándo se le va a dar libertad total y absoluta a los héroes de esta Patria que están presos y que han dado su vida para que nosotros hoy tengamos la posibilidad de dirigirnos a un presidente”.

Tras un fuerte aplauso de los asistentes por la pregunta, Kast contestó: “Yo, al menos en campaña, no hice una promesa absoluta de que se iba a indultar a todas las personas. Y en eso soy trasparente y tengo mi conciencia muy tranquila”, afirmó.

El Presidente agregó: “Yo dije que íbamos a ocupar la facultad del indulto, una vez que pudiésemos analizar caso por caso. Hasta ahora no hemos indultado a nadie. Y esa es una realidad”.

“Vamos a ir por la vía de la institucionalidad mejorando las condiciones de aquellos que están cumpliendo condena, de aquellos que en su momento, soliciten un indulto. Y vamos a ir analizando caso a caso. Pero no va a ser la próxima semana ni en 15 días”, cerró el Jefe de Estado.