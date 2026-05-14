Alcalde Vodanovic sobre Cathy Barriga y Joaquín Lavín León: “No estaría perdiendo tiempo ni recursos si no tuviésemos convicción de un acto de corrupción”

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, abordó en CNN Prime la situación judicial de Joaquín Lavín León, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber y es investigado por los presuntos delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado.

“Yo creo que nosotros, cuando asumimos el municipio de Maipú, cumplimos con un deber, que era poder recabar y sistematizar toda la información que encontramos. Y, en la medida en que nos hicimos la convicción de que había potenciales delitos graves, teníamos que poner esa información a disposición de la justicia a través de querellas generadas por el municipio”, señaló.

En esa línea, sostuvo que la primera investigación se centró en lo ocurrido al interior del municipio, donde “la principal implicada era la exalcaldesa Cathy Barriga y sus colaboradores”. Sin embargo, agregó que “en esa misma investigación también (recopilaron) información que vinculaba al exdiputado Lavín León”.

“En la medida en que nosotros, como institución pública, y yo como autoridad, tengo a la vista antecedentes que hablan de la comisión de delitos graves o de una potencial comisión de delitos graves, que tiene que ser probada por los tribunales, de un diputado de la República que representaba a nuestra comuna y que era pareja de la exalcaldesa, creo yo que tengo el deber y la obligación de no omitir esa información ni mirar para el lado, sino ponerla a disposición de la justicia”, afirmó.

Asimismo, cuestionó los tiempos de la investigación judicial: “Luego del avance de la investigación, yo creo que evidentemente, para el sentido común de la ciudadanía, ver que llevamos ya casi cinco años de un proceso investigativo por el caso de la exalcaldesa y que aún no inicia el juicio, uno esperaría tiempos un poco más rápidos”.

Y planteó una reflexión general a partir de este caso: “¿Qué es lo que pasa en Chile? Nos llenamos de mecanismos de control para evitar la corrupción, hacemos de la gestión pública un imposible, donde para construir una plaza nos demoramos dos años por la cantidad de burocracia que existe para evitar mecanismos defraudatorios”.

“Pero una vez que tenemos casi evidencia de que una persona cometió esos delitos, nos demoramos más de cinco años en un juicio y no sabemos siquiera en qué va a terminar. Entonces, yo preferiría un Estado que le dé más libertad a la gestión pública local, pero sanciones más drásticas y severas cuando identificamos comisión de delitos”, agregó.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre si su convicción respecto al caso se formó a partir de lo ocurrido en la Municipalidad de Maipú, respondió: “O sea, si yo no estuviera absolutamente convencido, no habría avanzado con una querella criminal. No estoy para hacer gallitos políticos ni revancha”.

“Creo que las presentaciones que ha hecho la Fiscalía y las medidas cautelares que se han adoptado demuestran que esto está lejos de ser una persecución política o una venganza. Pero tampoco me corresponde dictaminar sentencia. Yo no soy juez, soy alcalde. Por tanto, prefiero ser respetuoso de las instituciones y esperar que los procesos se lleven a cabo”, añadió.

“No estaría perdiendo el tiempo ni los recursos que significa todo este proceso si no tuviésemos la convicción de que acá hubo un acto de corrupción probado, que evidentemente lo tiene que determinar los tribunales de justicia”, subrayó.

Desde el punto de vista ético y de la función pública, manifestó: “Más que el caso particular, a mí me enerva y me da mucha rabia cualquier caso de corrupción, porque significa una deslegitimación del Estado y de las instituciones que finalmente pagamos todos”.

“A mí me da la misma rabia cuando vi el caso Barriga y el caso Democracia Viva. Y, para ser honesto y desde lo humano, me dio mucha más rabia el caso Democracia Viva, aunque hayan sido menos recursos y no haya sido en mi comuna, porque desprestigia un proyecto político que busca precisamente robustecer el Estado como una institución que nos permite construir una sociedad más justa”.

“Ante eso, más allá de la exalcaldesa, yo creo que frente a la corrupción tenemos que asumir el compromiso de condenarla transversalmente, sea de un diputado, una exalcaldesa o un exministro, del color político que sea”, concluyó.