Alcalde Vodanovic dice que el gobierno ha pasado la “aplanadora” en la discusión de la megareforma y advierte que sus medidas “golpearán la vida de la gente más pobre”

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, abordó en CNN Prime el avance del proyecto de Reconstrucción Nacional que actualmente se tramita en el Congreso.

A nivel general, considera que esta iniciativa se presenta en un escenario de estrechez fiscal, donde diversos jefes comunales carecen de recursos para atender las necesidades básicas de la comunidad. En ese contexto, sostuvo que el proyecto propone lo contrario a esos requerimientos, ya que, a su juicio, apunta a disminuir la recaudación fiscal, “aliviándole el bolsillo a las personas que más recursos tienen”.

En esa línea, alertó que “se está poniendo bajo amenaza el principal mecanismo de financiamiento municipal, lo que va a generar no solo un desfinanciamiento total de nuestro municipio, sino también un perjuicio directo en servicios muy básicos para la vida de nuestros vecinos”.

No obstante, afirmó comprender que, en un periodo de bajo crecimiento, se deban impulsar medidas que contemplen la “optimización del gasto público” y que ello “va a significar algunos recortes, que uno puede entender”.

#CNNPrime | Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú, por megareforma: “A uno le cuesta entender es que ese escenario de disminuir impuestos y bajar la recaudación, se haga en un momento en el que propio gobierno ha dicho que estamos en una crisis de recaudación fiscal”@tv_monica… pic.twitter.com/4l5utCX62v — CNN Chile (@CNNChile) May 15, 2026

#CNNPrime | Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú, por contribuciones a mayores de 65 años en megareforma: “Estamos abiertos a mecanismo que permitan ampliar a los beneficiados o ver futura mecanismo de cobro en una futura venta”@tv_monica 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/gvhSs9KXlG — CNN Chile (@CNNChile) May 15, 2026

“Vi a un Presidente con ánimo de oír, mas no de escuchar”

Respecto a la reunión que sostuvieron diversas autoridades comunales, mayoritariamente de oposición, con el Mandatario José Antonio Kast, Vodanovic afirmó que “la reunión fue prácticamente hablar con una pared y fue frustrante”.

En cuanto a la recepción de sus preocupaciones, develó: “No tuvieron la intención de moverse ni un ápice o una coma de lo planteado, y las respuestas fueron tan crudas como: ‘No vamos a dar el tiempo de discusión que ustedes están pidiendo, eso ni siquiera se va a ver en la Cámara, lo vamos a cerrar en el Senado’”.

“No hay un ánimo de revisar minuciosamente, rigurosamente y con tiempo políticas públicas que van a afectar a mucha gente”, agregó.

En ese sentido, advirtió: “Lo que se busca hacer con esta reforma y el impacto que va a tener en los municipios reconfigura por completo lo que hasta el día de hoy entendemos que es el rol de los municipios en Chile”.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre cuál era su apreciación respecto al rol que tuvo el jefe de Estado en esta instancia, señaló: “Vi a un Presidente con ánimo de oír, mas no de escuchar, quizás”.

Asimismo, sostuvo que, desde su perspectiva, no existen “grandes razones argumentativas para defender las medidas que están tomando. No hubo apertura a considerar realmente esta mirada y darnos un tiempo para poder discutirlas y analizarlas”.

Sin embargo, reconoció que “hubo un ejercicio honesto, y eso hay que reconocerlo de parte del jefe de Estado, de transmitir cuál es la voluntad de su gobierno y reconocer frente a nosotros que no van a abrir más espacios de deliberación y discusión, sino que quieren avanzar rápidamente en los espacios legislativos donde cuentan con los votos y las mayorías”.

Ante este escenario, adelantó que “vamos a ser totalmente omitidos del debate, no vamos a ser considerados”, y deslizó una reflexión: “Cuando uno busca que sus reformas sean duraderas en el tiempo y generen estabilidad, tiene que consensuarlas con otros, más allá de las mayorías circunstanciales”.

“Yo creo que, si algo nos ha enseñado la política en Chile durante los últimos años, es que uno no puede pensar que basta con tener la mitad más uno circunstancial para pasarle la aplanadora al que está al frente e imponer todo mi campo de ideas. Esa es una mirada de corto plazo”, agregó.

#CNNPrime | Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú, por megareforma: “Siento que de alguna manera están pasando la aplanadora. Esa debe ser la reforma más agresiva sobre el rol del Estado en una sociedad”@tv_monica 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/mRUrIIB9DF — CNN Chile (@CNNChile) May 15, 2026

Vodanovic planteó que esta iniciativa “debe ser la reforma más agresiva en términos de cuál es el rol del Estado en una sociedad”, y aseguró que el Ejecutivo posee una “visión despectiva en torno al rol del Estado”, donde se busca “achicar su tamaño y, con ello, golpear la vida de la gente más pobre, pensando que la única receta para generar crecimiento económico es disminuir el tamaño del Estado”.

#CNNPrime | Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú, por efecto de megareforma en las municipalidades: “Vamos a tener que cerrar todos los centro de salud a las 3 de la tarde”@tv_monica pic.twitter.com/mHJ6A4Y8jU — CNN Chile (@CNNChile) May 15, 2026

#CNNPrime | Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú, por megareforma: “Con esta reforma los municipios nos vamos a tener que limitarnos a recoger basura, mantener áreas verdes y pagar el alumbrado público en la noche. No vamos a tener plata para más”@tv_monica… pic.twitter.com/XC0rBbFI6W — CNN Chile (@CNNChile) May 15, 2026

En este debate, remarcó que el gobierno posee una “convicción ideológica muy profunda” de que “la única forma de dinamizar la economía y mejorar la vida de la gente es disminuyendo el tamaño del Estado”, y sostuvo que “no logran dimensionar en su totalidad el efecto que esa disminución del Estado tiene en la vida de la gente más pobre”.

“Existe una suerte de caricatura o fantasía de pensar que una gran cantidad de recursos en los municipios y en el Estado se gasta en operadores políticos, en fiestas o en despilfarro, y que hay un nivel de ineficiencia brutal”, afirmó.

Y complementó: “Yo he sido uno de los principales defensores de que tenemos la obligación y la necesidad de avanzar en Chile hacia un Estado más moderno, eficiente, transparente y que incorpore tecnología”.

“Me parece que es una medida tomada más bajo los criterios del Ministerio de Hacienda”