Alerta climática: Fenómeno de El Niño se adelanta y advierten que podría ser el más fuerte de la historia

(CNN) — El fenómeno de El Niño está surgiendo aún más rápido de lo esperado en el océano Pacífico y aumentan las probabilidades de que pueda volverse históricamente fuerte —un inusual “Súper” El Niño— para el otoño o el invierno.

Esto se desprende de una actualización recién publicada por el Centro de Predicción Climática de la NOAA, que indica que hay una probabilidad de 2 de cada 3 de que la intensidad máxima de El Niño sea fuerte o muy fuerte.

El Niño es un ciclo climático natural que ocurre cuando el océano Pacífico tropical se calienta lo suficiente como para desencadenar cambios en los patrones de viento en toda la atmósfera, lo que tiene un efecto dominó sobre las condiciones meteorológicas en todo el mundo.

Las sequías y las olas de calor pueden prosperar en algunas regiones, alimentando el peligro de incendios forestales y las preocupaciones por el suministro de agua, mientras que otras quedan anegadas por lluvias torrenciales e inundaciones. Los efectos de gran alcance de El Niño también pueden frenar la temporada de huracanes del Atlántico. A una escala mayor, hace que las temperaturas globales, ya en aumento por el cambio climático causado por el ser humano, se disparen aún más. Los El Niños más fuertes hacen que todos estos impactos sean más probables.

Aumentan las probabilidades de un Súper El Niño

El Niño ocurre aproximadamente cada dos a siete años y dura de nueve a 12 meses. Su intensidad se mide por cuánto se elevan las temperaturas del agua por encima del promedio en una zona del océano Pacífico ecuatorial, y por lo general alcanza su pico en el invierno del hemisferio norte.

Las condiciones de El Niño débil se desarrollan una vez que la temperatura supera en 0,5 grados Celsius el promedio durante un período prolongado. Para que se considere un El Niño muy fuerte o Súper El Niño, las temperaturas del agua deben estar más de 2 grados por encima del promedio.

El rectángulo muestra la zona del océano Pacífico donde se monitorean las temperaturas de la superficie del mar para detectar la formación de El Niño. CNN Weather