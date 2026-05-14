Ningún área del gobierno supera el 50% de aprobación en nueva Cadem: 55% desaprueba gestión del presidente Kast

La nueva edición de Cadem, correspondiente a la tercera semana de mayo, reveló que ninguna de las áreas evaluadas de la administración del gobierno logró superar el 50% de aprobación.

El sondeo mostró además que un 40% aprueba la gestión del presidente José Antonio Kast, dos puntos menos que en la medición anterior, y un 55% la desaprueba, anotando un incremento de dos puntos.

Entre las áreas peor evaluadas por los encuestados y encuestadas aparecen la economía, la lucha contra el narcotráfico y el funcionamiento de la justicia, todas con un 59% de desaprobación.

En contraste, las relaciones internacionales lideran en aprobación con 40%, aunque evidenciando una baja de cuatro puntos. Más atrás se ubican vivienda, con 37% y un retroceso de tres puntos, y defensa nacional, también con 37%, tras caer cuatro puntos.

Respecto de las prioridades ciudadanas, un 53% considera que el principal desafío del Ejecutivo es combatir la delincuencia y el narcotráfico, mientras que un 35% apunta a la economía y creación de empleo. La inmigración aparece en tercer lugar con un 30%.

Evaluación del Plan de Reconstrucción

La encuesta también abordó la percepción sobre el denominado Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Ejecutivo: Un 44% (-3) manifestó estar de acuerdo con la iniciativa, mientras que un 50% (-1) se mostró en desacuerdo.

Respecto de su tramitación legislativa, un 45% estima que el Congreso debería aprobar el proyecto, cifra que cayó cinco puntos, mientras que un 41% cree que debiera rechazarse, aumentando dos puntos.

Entre las medidas incluidas, la que tiene más respaldo es la posibilidad de desvincular a funcionarios involucrados en el uso de licencias médicas falsas, con un 81% de apoyo, pese a una caída de siete puntos. También concita respaldo el subsidio para fomentar la creación de empleo, con 69% (-8).

En cambio, las iniciativas tributarias muestran menores niveles de adhesión. La rebaja gradual del impuesto corporativo obtiene un 42% de respaldo, con una baja de dos puntos, mientras que la idea de establecer un régimen de invariabilidad tributaria apenas alcanza un 35%, subiendo un punto.

Sobre sus posibles efectos, las percepciones están divididas: Un 43% (-4) cree que podría incentivar la inversión, mientras que un 40% considera que ayudaría al crecimiento económico y a la generación de empleo, ambos indicadores cayendo dos puntos. El mismo porcentaje estima que podría mejorar la situación económica.

Las expectativas son más bajas respecto de eventuales mejoras salariales o una reducción en el costo de la vida. Solo un 29% cree que el plan ayudaría a mejorar los sueldos, subiendo dos puntos, mientras que otro 29% estima que contribuiría a disminuir el costo de la vida, aumentando tres puntos.

Rafael Araos y nuevo conflicto en Ciencia marcan medición

La salida de Rafael Araos desde la Subsecretaría de Ciencia también fue abordada en la encuesta y abrió un nuevo foco de tensión para el Gobierno, particularmente para el ministerio encabezado por Ximena Lincolao.

La controversia se intensificó luego de que el exsubsecretario asegurara que dejó el cargo tras negarse a firmar despidos masivos dentro de la repartición, instalando cuestionamientos sobre las diferencias entre criterios técnicos y decisiones políticas al interior del Ejecutivo.

En ese contexto, un 63% de los encuestados afirmó estar al tanto de la salida de Araos. Además, un 60% señaló creer la versión entregada por la exautoridad, frente a un 27% que respaldó la explicación de la ministra Lincolao.