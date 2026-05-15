Vacunación contra la influenza: Minsal reporta que niños entre 6 meses y 5 años alcanzan solo el 54,1% de cobertura

El Ministerio de Salud (Minsal) informó que los niños entre 6 meses y 5 años alcanzan solo un 54,1% de cobertura de vacunación contra la influenza.

En su reporte semanal de la Campaña de Invierno 2026, correspondiente a la semana epidemiológica entre el 3 y el 9 de mayo, las autoridades recalcaron la importancia de la inmunización en los menores de 5 años.

A nivel general, la cobertura de vacunación contra la influenza es de 66,7%, con 6.896.343 dosis administradas. Entre los grupos con mayor avance se encuentran los trabajadores de la salud, que superan el 90%, mientras que los niños de 6 meses a 5 años, embarazadas y personas de 60 años o más tienen una cobertura más baja.

En ese sentido, el jefe de Epidemiología, Jorge Vilches, dijo: “Queremos volver a recalcar que la influenza no es un resfrío común más. Es una enfermedad respiratoria aguda que puede ser grave, generando hospitalizaciones e incluso puede provocar la muerte”.

En el grupo de menores entre 6 meses y 5 años, los niños de uno y dos años son los que llevan menor avance de vacunación, con un 42% y 43%, respectivamente.

“Si desagregamos este grupo, vamos a observar que los menores valores de avance en la campaña de vacunación ocurren en los niños de un año, que tienen 42% de cobertura, seguido por los niños de dos años, con un 43%”, acotó.

Respecto a hospitalizaciones desde la urgencia por causa respiratoria, se registró una disminución de 5,6% respecto a la semana anterior. En cuanto a grupo etario, se observó una “disminución en este componente en todos los grupos, salvo en las personas menores de 1 año, que registraron un aumento del 4,2%”.

“Hacemos un llamado a que los padres, madres y cuidadores de los niños menores de un año y, particularmente, el grupo de 6 meses a un año, a asegurarse que sus hijos e hijas estén protegidos para poder enfrentar esta Campaña de Invierno. Para esta semana aumentó la cantidad de casos detectados asociados al virus de la influenza A. Sabemos que las próximas semanas va a seguir aumentando y, por lo demás, también se ha visto que existe un predominio del virus en la población menor de 14 años”, advirtió la coordinadora de la Campaña de Invierno, Valentina Pino.