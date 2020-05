VIDEO RELACIONADO – Revolución Democrática y Renato Garín (07:13)

El diputado Renato Garín, independiente, ex militante de Revolución Democrática (RD), afirmó en Twitter que los parlamentarios de RD no donan la mitad de su sueldo. “El dinero va a un ahorro bancario que ya suma cientos de millones”, aseguró.

Ante eso, en entrevista con La Tercera, la diputada y presidenta de RD, Catalina Pérez, dijo no saber cuáles son las intenciones de Garín, “lo que sí me interesa es que quede claro, como lo hemos buscado dejar siempre, el modo de financiamiento que tiene RD y que nos permite mantener el interés puesto en la representación de grandes mayorías de nuestro país y no en función de los poderes empresariales”.

Asimismo, aseveró que “las operaciones políticas de la derecha, la derecha tendrá que explicarlas”. Consultada a qué se refiere, ya que la crítica viene desde su misma vereda, Pérez afirmó que “los que trabajaron para la derecha siguen trabajando para la derecha no más“.

Garín: “Fue ella quien accedió a salvar a la derecha”

En conversación con CNN Chile y CHV Noticias, Catalina Pérez, explicó que la sentencia la dijo porque Garín “ha estado vinculado a la derecha, pero él tendrá que exponer sus vínculos anteriores y no voy a hacer yo la que hable de su militancia política pasada o actual”.

La presidenta de RD se refiere al trabajo que tuvo el parlamentario indepediente en 2010, cuando trabajó para el segundo piso de La Moneda en el primer periodo del presidente Sebastián Piñera.

Contactado por CNN Chile y CHV Noticias, Renato Garín respondió a Pérez asegurando que “quienes han trabajado para la derecha son los que salvaron a Piñera el 15 de noviembre”, en alusión al “Acuerdo por la paz y la nueva constitución” suscrito con firma de Catalina Pérez en pleno estallido social.

“Con un gobierno que tambaleaba, fue ella quien accedió a salvar a la derecha”, responde Garín.

Asimismo, sobre su trabajo en La Moneda, sostuvo: “trabajé como abogado durante 45 días en la unidad de asesores en 2010, junto a decenas de profesionales independientes, sólo he visto una vez al presidente Piñera en persona”.

Por último, dijo que en el Frente Amplio son otros los que han hecho alianzas con la derecha, apuntando directamente al diputado Vlado Mirosevic.

“Fue candidato por la derecha en 2009, en el distrito Recoleta-Independencia, siendo compañero de lista de la UDI Claudia Nogueira, no sé si eso lo convierte en persona de derecha. Yo jamás he ido en un cupo parlamentario de la derecha, sólo tuve una pega de abogado”, finalizó.