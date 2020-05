Giorgio Jackson (RD) respondió a la acusación realizada por Renato Garín (INDP. Ex RD), quien a través de Twitter acusó a la bancada de Revolución Democrática de mentir.

“Repiten que ellos ‘donan la mitad’ de su sueldo. Esto NO es cierto. El dinero va a un ahorro bancario que ya suma cientos de millones. Con ese ahorro se financiarán sus campañas a la constituyente, reelección y Senado“, había dicho el representante por el Distrito 14.

A través de la misma red social, Jackson dijo no entender la polémica “que intentan crear sobre nuestro proyecto político”.

Recordó que desde 2014 ha dicho que “el 50% de mi sueldo NO VA a mi patrimonio, sino que va a mejorar la pega que hacemos en la diputación y como aporte legal a RD. Está en muchas noticias antiguas, YouTube, etc.”.

De hecho, acompañó su declaración con una serie de pantallas de noticias antiguas en las que comenta que “la mitad (de la dieta) la uso para mejorar el trabajo legislativo y, el resto, lo entrego a Revolución Democrática”.

Lee también: Encuesta Criteria: Lavín lidera preferencias presidenciales y Piñera alcanza mejor evaluación en 7 meses

El diputado aseguró que no irá a la reelección y que su aporte “es para que otras personas puedan competir por un espacio de representación. Para que tengan independencia y compitan contra quienes tienen herencias y aportes de empresarios para sus campañas”. Dijo estar orgulloso de ello.

Tras la acusación de Garín, desde el oficialismo cuestionaron a RD y llamaron a dar explicaciones. El diputado Luciano Cruz-Coke (Evópoli) dijo que las donaciones “tienen leyes especiales, límite, franquicias e impuestos que pagar. Financiamiento irregular de la política es crítica permanente de Giorgio Jackson”.

Ante los emplazamientos, Jackson respondió que “la verdad no espero mucho de la gente que tomó esta información pública y la tergiversó con interés malicioso, para sembrar la duda, hasta de ilegalidades. Si alguien tiene declaraciones mías diciendo que ese aporte va otra parte, que lo muestren o dejen de armar polémica para el retuit“.

Por otro lado, acusó que quienes hacen eco de la polémica “son los mismos que se negaron a bajarse el sueldo 50%, son quienes aprueban recursos bajo la línea de extrema pobreza para afectados por COVID-19. Prefieren inventar peleas antes de confrontar al Gobierno y luchar por la gente que no llega a fin de mes”.

No entiendo la polémica q intentan crear sobre nuestro proyecto político. Desde 2014 q he dicho q el 50% de mi sueldo NO VA a mi patrimonio, sino q va a mejorar la pega q hacemos en la diputación y como aporte legal a RD. Está en muchas noticias antiguas, youtube, etc. pic.twitter.com/gtUr4rlkDA

— Giorgio Jackson (@GiorgioJackson) May 8, 2020