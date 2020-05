VIDEO RELACIONADO – Gobierno recibe 82 nuevos ventiladores mecánicos (22:40)

Esta semana, el diputado independiente, ex militante de Revolución Democrática (RD), Renato Garín, acusó a los parlamentarios de RD de no donar la mitad de su sueldo.

La polémica encendió las redes sociales, por lo que el sociólogo y ex precandidato presidencial del Frente Amplio, Alberto Mayol, profundizó sobre el tema mediante un hilo en Twitter.

“RD sabía la importancia de la estructura económica”, afirmó Mayol, explicando que “el dinero es un factor de control”.

Lee también: “No guardaremos silencio”: Frente Amplio presenta querella criminal por caso luces led en Iquique

Según el sociólogo, el partido liderado actualmente por la diputada Catalina Pérez tiene fuertes relaciones exteriores, una de ellas es con “Open Society y la Fundación Ebert. La conjunción de liberales puros y social demócratas parece resumir lo que ha sido la voluntad política permanente de RD”, ratificó.

Asimismo, contó que cuando fue candidato, en 2017, llamó al diputado Giorgio Jackson para conocer la denuncia que afectó a militantes de Revolución Democrática que trabajan en la Municipalidad de Providencia, en ese entonces, liderada por Josefa Errázuriz.

“Me repitió que mandaría la información, pero nunca lo hizo. También lo prometió en el chat de los candidatos del FA al distrito 10, pero no lo hizo”, especificó Mayol.

Lee también: Renato Garín responde a RD: “Quienes han trabajado para la derecha son los que salvaron a Piñera el 15 de noviembre”

En tanto, el ex candidato presidencial del Frente Amplio aseveró que “el ejercicio de pasarle plata a su propio partido es legal. Pero no es cierto que sea una donación. De hecho es una inversión política. Esta mentira es grave, aún cuando no es infrecuente”.

El sociólogo comparó lo que hace RD con los empresarios que dicen donar su dinero, pero lo invierten en sus propias fundaciones.

Finalmente, reflexionó que “en política la mentira y la omisión son compañeros de ruta, por necesidades del tipo de labor. Giorgio es talentoso en ello. Pero debiera cuidarse de su propio talento. Hay capacidades que es mejor evitar usar”.