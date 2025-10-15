Matthei tras dichos de Hurtado: “Me llama la atención que alguien crea saber lo que piensa una persona fallecida”

"Yo por lo menos no soy médium", dijo la candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, evitando así continuar la polémica que abrió la secretaria general del Partido Republicano al señalar que si Jaime Guzmán estuviera vivo votaría por José Antonio Kast.

Polémica generaron los dichos de la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, quien en CNN Prime aseguró que si Jaime Guzmán estuviera vivo sería parte de su partido y no de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido que fundó.

“Si Jaime Guzmán estuviera vivo, votaría por José Antonio Kast, no por Matthei. Estaría en el Partido Republicano, no en la UDI”, afirmó la candidata al Senado por la Región de La Araucanía.

Quienes primero acusaron recibo del comentario fueron precisamente personeros de la UDI. El presidente del partido, Guillermo Ramírez, afirmó: “no es lo que dicen sus familiares y amigos. No sé con qué autoridad dice ella por quién votaría Jaime Guzmán”.

En tanto, el senador Jaime Coloma, histórico militante gremialista, quien calificó los dichos de “abusivos”.

“Ruth Hurtado nunca conoció a Jaime Guzmán, no conoció sus reflexiones, sus puntos de vista, su sabiduría, su coherencia, su capacidad de enfrentar los problemas en unidad. Y jamás su intento de dividir a quienes tienen una matriz de pensamiento común”, comentó Coloma.

Por su parte, la Fundación Jaime Guzmán también criticó que se usara su figura con fines electorales.

“La Unión Demócrata Independiente -partido que fundó y al que dedicó sus últimos años- fue su principal obra política y el espacio desde el cual buscó encarnar sus convicciones. Invitamos a todos quienes valoran su ejemplo a resguardar su memoria, evitando su instrumentalización en debates partidistas o electorales”, señalaron mediante un comunicado.

Matthei evitó continuar polémica

La candidata presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, aprovechó el debate en ENADE para perdonar a Kast tras los impaces ocurridos durante la campaña, que incluyen la polémica de ataques en redes sociales y la columna “Parásitos”,. El gesto fue recibido como una forma de dar vuelta la página y evitar el “fuego amigo” en ambos bloques de derecha.

Sin embargo, los dichos de Hurtado reabrieron los cruces entre las dos derechas.

“A mí lo que más me llama la atención es que alguien crea saber lo que piensa una persona que está fallecida”, contestó hoy Matthei. “Yo por lo menos no soy médium”.