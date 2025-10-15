“Ruth Hurtado no conoció a Jaime Guzmán”: Coloma (UDI) arremete contra secretaria general del Partido Republicano tras polémicos dichos
En diálogo con CNN Chile, Hurtado había asegurado que "si Jaime Guzmán estuviera vivo, votaría por José Antonio Kast, no por Matthei". Coloma aseguró que "me parece una declaración completamente abusiva".
Polémica generaron los dichos de la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, quien se refirió a una eventual posición política del fundador de la UDI, el asesinado senador Jaime Guzmán.
En diálogo con CNN Prime, Hurtado aseguró que “si Jaime Guzmán estuviera vivo, votaría por José Antonio Kast, no por Matthei. Estaría en el Partido Republicano, no en la UDI“.
Quien reaccionó a estos dichos fue el senador e histórico militante de la UDI, Juan Antonio Coloma. En diálogo con Radio Pauta, Coloma aseguró que “a mi me parece una declaración completamente abusiva“.
“Ruth Hurtado nunca conoció a Jaime Guzmán, no conoció sus reflexiones, sus puntos de vista, su sabiduría, su coherencia, su capacidad de enfrentar los problemas en unidad. Y jamás su intento de dividir a quienes tienen una matriz de pensamiento común”, acotó.
Del mismo modo, sinceró que “a mí me duele en el alma porque yo fui muy amigo de Jaime Guzmán, lo conocí en detalle. Fuimos parte de los fundadores de lo que él inspiró. Y yo le puedo decir, con absoluta convicción, de que Jaime Guzmán si estuviera vivo, no me cabe duda que estaría en la UDI”.
“Entonces, a propósito de alguien que no puede hablar, que no se puede defender, me parece que esa es la forma incorrecta de hacer política. De suponer intenciones, ya no solo en los que están vivos, sino que los que fueron asesinados por defender sus convicciones. No me parece adecuado ni justo. Me parece abusivo”, sentenció el parlamentario.