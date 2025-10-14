Hurtado: “Si Jaime Guzmán estuviera vivo, votaría por José Antonio Kast, no por Matthei”

En conversación con CNN Chile, la secretaria general de Republicanos acusó a Chile Vamos de perder el foco frente al oficialismo y reafirmó que su partido encarna el verdadero legado de Jaime Guzmán.

La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, lanzó duras críticas a Chile Vamos, acusándolos de estar más enfocados en atacar a su sector que en enfrentar al oficialismo.

En un tono directo y sin matices, Hurtado incluso planteó que el histórico fundador de la UDI, Jaime Guzmán, hoy estaría más alineado con el partido de José Antonio Kast que con su colectividad original.

“Veo a Chile Vamos más preocupados de atacar a Republicanos que de hacer frente a la candidata de la continuidad de este mal gobierno”, afirmó Hurtado en conversación con CNN Prime, en referencia a Jeanette Jara, carta presidencial del oficialismo, a quien tildó de “un peligro para Chile”.

En medio de la polémica por la columna “Parásitos” del asesor de Kast, Cristián Valenzuela —criticada incluso dentro de la derecha—, Hurtado defendió el tono utilizado y criticó lo que llamó una “clase política delicada de piel”.

“Más allá de si alguien se siente o es delicado de piel, lo que espera la ciudadanía es que digamos las cosas como son. La clase política está acostumbrada a que la traten con privilegios”.

Consultada por la figura de Evelyn Matthei, también en carrera presidencial por la UDI, la dirigente republicana no dudó en hacer una comparación con los ideales fundacionales del gremialismo: “Si Jaime Guzmán estuviera vivo, votaría por José Antonio Kast, no por Matthei. Estaría en el Partido Republicano, no en la UDI”, sentenció.

Aunque reconoció que Matthei “con un buen equipo podría ser una buena presidenta”, Hurtado criticó sus constantes “giros hacia el centro” y aseguró que su partido representa de forma más clara el ideario conservador original.