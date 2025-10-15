País Elecciones 2025

Tras dichos de Ruth Hurtado: Fundación Jaime Guzmán pide no usar su “figura y memoria” para “cálculo electoral”

Por CNN Chile

15.10.2025 / 12:43

{alt}

"Pretender atribuirle simpatías o adhesiones políticas actuales es irreverente con su legado intelectual y moral", respondió la Fundación luego de que desde el Partido Republicano dijeran que si Guzmán estuviera vivo, votaría por José Antonio Kast y no por Evelyn Matthei.

Sigue escalando la polémica luego de que la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, afirmara que Jaime Guzmán votaría por José Antonio Kast en las elecciones 2025.

En CNN Prime, Hurtado afirmó que “si Jaime Guzmán estuviera vivo, votaría por José Antonio Kast, no por (Evelyn) Matthei. Estaría en el Partido Republicano, no en la UDI”.

La situación provocó molestia en la UDI, partido que fundó Guzmán; aunque desde la tienda republicana intentaron bajar el tono y tildaron la situación de polémica “artificial”.

De todos modos, la Fundación Jaime Guzmán emitió un comunicado en el cual expresó su “rechazo a la utilización de la figura y memoria de Jaime Guzmán con fines coyunturales o de cálculo electoral”.

“Guzmán fue un hombre de principios, cuya vida y obra estuvieron al servicio de Chile y del fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Pretender atribuirle simpatías o adhesiones políticas actuales es irreverente con su legado intelectual y moral”, escribieron.

Además, la organización afirmó que “la Unión Demócrata Independiente -partido que fundó y al que dedicó sus últimos años- fue su principal obra política y el espacio desde el cual buscó encarnar sus convicciones. Invitamos a todos quienes valoran su ejemplo a resguardar su memoria, evitando su instrumentalización en debates partidistas o electorales”.

 

DESTACAMOS

País CNN Chile y Radios Regionales anuncian inédita alianza para fortalecer la oferta informativa del país

LO ÚLTIMO

Deportes El tenista italiano Matteo Berrettini confirmó su participación en el Bci Seguros ChileOpen 2026: ¿Cuándo es el torneo?
Sorprenden a hijo de Andrés Chadwick conduciendo sin licencia un auto con papeles vencidos: Vehículo suma 330 multas desde 2009
Como el chiste de Bombo Fica: Contraloría detecta irregularidades en proceso de destrucción de droga incautada
"Le falta mesura. La cordura se le acabó": Mayne-Nicholls arremete contra Valenzuela tras polémica columna "Parásitos"
Multas, inhabilitaciones y más: ¿Qué pasa si fui convocado al Servicio Militar 2026 y no me presento?
Gabriel Boric criticó duramente a Netanyahu señalando que el hambre no puede ser utilizada como estrategia de guerra