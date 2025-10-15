Tras dichos de Ruth Hurtado: Fundación Jaime Guzmán pide no usar su “figura y memoria” para “cálculo electoral”

"Pretender atribuirle simpatías o adhesiones políticas actuales es irreverente con su legado intelectual y moral", respondió la Fundación luego de que desde el Partido Republicano dijeran que si Guzmán estuviera vivo, votaría por José Antonio Kast y no por Evelyn Matthei.

Sigue escalando la polémica luego de que la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, afirmara que Jaime Guzmán votaría por José Antonio Kast en las elecciones 2025.

En CNN Prime, Hurtado afirmó que “si Jaime Guzmán estuviera vivo, votaría por José Antonio Kast, no por (Evelyn) Matthei. Estaría en el Partido Republicano, no en la UDI”.

polémica “artificial” . La situación provocó molestia en la UDI, partido que fundó Guzmán; aunque desde la tienda republicana intentaron bajar el tono y tildaron la situación de

De todos modos, la Fundación Jaime Guzmán emitió un comunicado en el cual expresó su “rechazo a la utilización de la figura y memoria de Jaime Guzmán con fines coyunturales o de cálculo electoral”.

“Guzmán fue un hombre de principios, cuya vida y obra estuvieron al servicio de Chile y del fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Pretender atribuirle simpatías o adhesiones políticas actuales es irreverente con su legado intelectual y moral”, escribieron.

Además, la organización afirmó que “la Unión Demócrata Independiente -partido que fundó y al que dedicó sus últimos años- fue su principal obra política y el espacio desde el cual buscó encarnar sus convicciones. Invitamos a todos quienes valoran su ejemplo a resguardar su memoria, evitando su instrumentalización en debates partidistas o electorales”.