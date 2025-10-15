“Creemos en el proyecto guzmaniano”: Cristián Araya y polémica por dichos de secretaria general del Partido Republicano

En CNN Chile Radio, el jefe de la bancada de diputados del Partido Republicano afirmó: "Yo soy 'guzmaniano', he seguido toda la vida a Jaime Guzmán. Es uno de los grandes inspiradores, personalmente y para muchos en el Partido Republicano, muchos venimos del mundo de la fundación Jaime Guzmán. Entonces, creo que tratar de hacer esa discusión no tiene ningún sentido".

Siguen provocando reacciones los polémicos dichos de la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, sobre la preferencia que tendría Jaime Guzmán, el fundador de la UDI, en las elecciones 2025.

En CNN Prime, Hurtado afirmó que “si Jaime Guzmán estuviera vivo, votaría por José Antonio Kast, no por (Evelyn) Matthei. Estaría en el Partido Republicano, no en la UDI”.

Este miércoles, en CNN Chile Radio, Cristián Araya, jefe de bancada del Partido Republicano, afirmó que “es muy difícil poder sostener algo distinto” y qué en la colectividad creen en el proyecto “guzmaniano”.

En relación con las declaraciones de Hurtado, el parlamentario argumentó que “es muy difícil poder sostener algo distinto, José Antonio Kast fue dirigente del movimiento gremial en la Universidad Católica, es gremialista de formación, fue parte del directorio de la Fundación Jaime Guzmán”.

“Yo también soy gremialista y gran parte de mi bancada es gremialista, venimos de los movimientos gremiales de la Universidad, algunos hemos trabajado en la Fundación Jaime Guzmán”, añadió.

En esa línea, Araya dijo que se comprende la dirección en la que iba el mensaje de la dirigenta republicana, en relación con que “si hay una alternativa a un candidato gremialista que representa los valores que defendió Jaime Guzmán, incluso con su vida, yo creo que ese es José Antonio. Y para eso, yo creo que para nadie es sorpresa, pero yo creo que eso obviamente no puede generar una polémica, es un análisis en razón de las posiciones que tenía Jaime y que yo comparto absolutamente”.

Consultado sobre que Jaime Guzmán no tiene la posibilidad de refutar o validar los dichos de Hurtado, el diputado respondió que “son polémicas un poco artificiales, porque en la práctica José Antonio Kast fue militante de la UDI al igual que yo, creemos en el proyecto guzmaniano, hemos estado siempre ligados al mundo gremialista”.

“Yo soy ‘guzmaniano’, he seguido toda la vida a Jaime Guzmán. Es uno de los grandes inspiradores, personalmente y para muchos en el Partido Republicano, muchos venimos del mundo de la fundación Jaime Guzmán. Entonces, creo que tratar de hacer esa discusión no tiene ningún sentido”, acotó.

“Ella (Ruth Hurtado) tiene todo el derecho, y lo hizo correctamente, de presentar un análisis que hizo, pero que se genere todo esto una polémica artificial, yo creo que no tiene ningún sentido“, cerró Araya.